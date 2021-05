Studie avslører omfanget av menneskelig innvirkning på verdens planteliv – Eurasia Review

Forskningen har kastet nytt lys på menneskers innvirkning på jordens biologiske mangfold. Funnene antyder at endringsgraden i et økosystems planteliv øker betydelig i løpet av årene etter bosetning, med de mest dramatiske endringene som skjedde på bosatte steder de siste 1500 årene.

Et internasjonalt forskerteam studerte fossilisert pollen fra 5000 år tilbake, hentet fra sedimenter på 27 øyer. Ved å analysere fossilene klarte de å forstå sammensetningen av vegetasjonen på hver øy og hvordan den endret seg fra de eldste til de siste pollenprøvene.

Studien ble ledet av Dr. Sandra Nogué, professor i Paleoenvironmental Sciences ved University of Southampton, Storbritannia, og professor Manuel Steinbauer fra University of Bayreuth, Tyskland og University of Bergen, Norge. Doktorgradsstudent Dr. Alvaro Castilla-Beltrán var også medlem av Southampton-teamet.

Dr. Nogué sa: «Øyene gir det ideelle miljøet for å måle menneskets innvirkning, ettersom de fleste ble bosatt de siste 3000 årene da klimaet var lik dagens forhold. Å vite når nybyggere ankom en øy betyr at forskere kan studere hvordan sammensetningen av økosystemet endret seg i årene før og etter. ”

Resultatene, publisert i Vitenskap, viste et konsistent mønster på 24 av øyene der menneskelig ankomst akselererte vegetasjonsfornyelsen med i gjennomsnitt en faktor på elleve. De raskeste endringene skjedde på nylig bosatte øyer, som Galapagos, som først ble bebodd på 1500-tallet. Øyer som mennesker kom til for mer enn 1500 år siden, som Fiji og Ny-Caledonia, opplevde en lavere endringsrate.

“Denne forskjellen i endring kan bety at tidligere befolkede øyer var mer motstandsdyktige mot menneskelig ankomst, men det er mer sannsynlig at arealbruk, teknologi og introduserte arter som ble hentet inn av senere bosettere, var mer transformerende enn de første bosetterne, ”Forklarte Dr. Nogué.

Trendene ble observert på en rekke geografiske steder og klima, med øyer som Island som ga lignende resultater som Tenerife og andre tropiske og tempererte øyer.

Økosystemendring kan også drives av en rekke naturlige faktorer som jordskjelv, vulkanutbrudd, ekstremvær og endringer i havnivået; forskere har imidlertid funnet at forstyrrelser forårsaket av mennesker oppveier alle disse hendelsene, og endringen er ofte irreversibel. Derfor advarer de om at bevaringsstrategier må ta hensyn til menneskers langsiktige innvirkning og i hvilken grad nåværende økologiske endringer skiller seg fra tiden før mennesker.

“Selv om det er urealistisk å forvente at økosystemer kommer tilbake til forholdene før bosetningen, kan våre funn bidra til å informere om spesifikk restaureringsarbeid og gi en større forståelse av øyas respons på endring,” avslutter Dr. Nogué.