Studie i Norge: “Mellom fjorder, fjell og snødekte skoger er det fantastisk”

Thomas, 20, forbereder seg på å feire en ekstraordinær jul i Norge. Ile-de-France-student som studerer tredje år i Bachelor of Logistics vil nyte det luksuriøse skandinaviske landskapet under Erasmus+-utvekslingen. Et opphold som fikk ham til å drømme lenge, gikk endelig i oppfyllelse.

Fjordz, der Thomas slo seg ned i sommer, ligger i Moldova, mellom Norskehavet og nordlyset. Da grensene åpnet igjen i august i fjor, nølte ikke studenten med å hoppe på flyet. Etter mer enn et år med helsekrise, hadde DUTs unge utdannet i markedsføringsteknikker ved Sceaux (IUT, University of Paris-Chockley) ønsker andre steder … eller rettere sagt, ønsker friskhet! Her er han i et land som på dette tidspunktet aldri kan overraske ham.

En “pause” fra en ambolt

Landet han adopterte, kunne Thomas snakke om i timevis. Men for et år siden ønsket denne studenten egentlig ingenting å gjøre med å måtte fly 2000 kilometer unna -le-de-France. «I fjor ble vi tildelt en DUETI (University Diploma in International Technical Education). Dette vitnemålet lar IUT-partneren reise til utlandet i ett år i landet Erasmus-prosjektet. Jeg trodde det ville være en flott mulighet, sa den unge mannen.

Allerede tatt til fange av Island, hadde han muligheten til å besøke, studenten hadde bare ett alternativ: Du må til Norge for å finne disse landskapene [qu’il avait] Rost”. “Jeg har aldri vært alene i utlandet før, forklarer han. Et år virket som lenge for meg, og til slutt sa jeg til meg selv at det var godt å gå av med pensjon ….” Hans utmerkede engelskspråk lar ham få sitt førstevalg. Siden juni har den unge kandidaten forberedt seg på reisen sin midt i usikkerhet rundt helsekrisen.

Thomas dro for å studere et år i Molde, Norge. // © Foto levert av vitnet

Undertrykkelse av skandinaviske skikker

Til slutt, hvis alt annet mislykkes, få ideer fra andre. Uten obligatorisk isolasjon, Thomas utnytter sin siste helgeferie til å vandre, ta trekking-utflukter og besøke byen Moldova midt i Norskefjorden. “I begynnelsen av skoleåret var alle Erasmus-studentene i forskjellige land i en uke sammen. Det var her vi begynte å møte mennesker. Universitetsstudenten tilbyr mange aktiviteter som ski, bowling, sport … det lar deg integrere .” Fordi nordmenn er lojale mot instinktene sine. “Du må ta det første skrittet og gå mot dem fordi de er så søte!”

Og for samtale, Engelsk er det universelle språket i Norge. “Alle snakker engelsk veldig bra“, En student som tar alle studiene sine på Shakespeares språk er overrasket. Vi har to timers klasserom. Hvilke endringer er, vi avslutter før kl. 14-15. Dette vil gi deg litt tid til å utføre sideoperasjonene.“

Fantastiske landskap er Thomas sitt daglige liv. // © Bilder levert av vitnet

Jul i Nordens fjell

Lengre, Selv om epidemien hadde startet igjen i Norge i noen uker Og helseforskriftene skjerpes, noe som vil ta lengre tid å bringe Thomas tilbake til Frankrike. “Kanskje i begynnelsen av skoleåret er vi langt unna, men jeg er vant til det, og så har jeg fortsatt lyst til å bli her, noe som er så søtt!” Den unge mannen tilpasset seg veldig raskt til sitt nye miljø hvor havet og fjellene var mesterverk.. “Vi har natur overalt … Om morgenen er havet foran meg, og det er enda bedre! Så, disse fjordene mellom disse fjellene og skogene, det er fantastisk! Det er ikke alltid det samme over tid!”

Thomas er godt og grundig bevisstløs. Dette er uansett vær. “Det snødde tidlig i uken. Det er -10, filt -20. Vel, det er greit. Men i motsetning til Frankrike, når det snør her, selv når det faller 50 cm, går livet videre! Det er greit hvis vi er godt dekket og ikke blåser. “Mangelen på lys ser egentlig ikke ut til å oppnå det. Klokken er 15.00 og natten faller på,” som Franz “, ler han. Hva er overraskelsen? Denne følelsen av håp og trygghet råder høyest blant nordmenn. “Folk parkerer ikke syklene på gaten … i Frankrike gjør vi aldri det!”

Til juleferien planlegger Thomas å dra nytte av landet og Bergen, hvor han skal tilbringe noen dager sammen med andre Erasmus-studenter. «Her forbindes nordmenn veldig med jul, pynt, girlander, lys, stjerner overalt …» Men i høytidene Norske grantrær, snø og fjell erstatter ikke raketter og andre retter laget med veldig fransk ost. “Vi skal ikke lyve for hverandre. Ostene her smaker ikke det samme, dette er maten jeg kommer til å savne i julen!”

Til tross for denne lille nostalgien, vil ikke Thomas endre landet for verden. “Jeg liker dette kule området, det er et veldig vakkert land, men du bør ikke komme hit for å sole deg“, roper han. En ting er sikkert: om sommeren har studenten fortsatt tid til å se på de vakre årstidene under vinduet sitt.