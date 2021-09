Studien undersøker forslaget rettet mot pakket mat og drikke

Å kutte 20 prosent sukker fra emballert mat og 40 prosent fra drikkevarer kan forhindre 2,48 millioner kardiovaskulære sykdomstilfeller (for eksempel slag, hjerteinfarkt, hjertestans), 490 000 kardiovaskulære dødsfall og 750 000 tilfeller Diabetes i USA over levetiden for den voksne befolkningen , en studie publisert i sirkulasjon.

Forsker ved Harvard Medical School ved Massachusetts General Hospital (MGH), sammen med forskere fra Friedman School of Nutrition Science and Policy ved Tufts University, Harvards TH Chan School of Public Health og Department of New York City Health and Mental Hygiene (NYC) DOH), opprettet en modell for å simulere og kvantifisere helse-, økonomiske og egenkapitalvirkninger av en pragmatisk politikk for reduksjon av sukker foreslått av USAs nasjonale salt- og sukkerreduksjonsinitiativ (NSSRI).

Et partnerskap med mer enn 100 lokale, statlige og nasjonale helseorganisasjoner som ble innkalt av NYC DOH, publiserte NSSRI utkast til mål for reduksjon av sukker for pakket mat og drikke i 15 kategorier i 2018.

I februar avsluttet NSSRI politikken med målet om at næringen frivillig forpliktet seg til gradvis å omformulere sukkerholdige produkter.

Implementering av en nasjonal politikk vil imidlertid kreve statlig støtte for å overvåke selskaper når de jobber mot mål og offentlig rapportere om fremdriften.

Forskerne håper modellen deres vil skape konsensus om behovet for en nasjonal sukkerreformuleringspolitikk i USA.

“Vi håper denne studien vil bidra til å drive reformuleringsinitiativet i de kommende årene,” sa han. Siyi Shangguan, hovedforfatter og behandlende lege ved MGH.

“Å redusere sukkerinnholdet i kommersielt tilberedte matvarer og drikkevarer vil ha større innvirkning på amerikanernes helse enn andre tiltak for å redusere sukker, for eksempel å pålegge sukkeravgift, merke det tilsatte sukkerinnholdet eller forby sukkerholdige drikker på skolene,” sa Shangguan. .

Ti år etter at NSSRI -politikken trer i kraft, kan USA forvente å spare 4,28 milliarder dollar i totale netto helsekostnader og 118,04 milliarder dollar i løpet av den nåværende voksne befolkningen (alder 35 til 79 år), avhengig av modell.

Ved å legge til de sosiale kostnadene ved tapt produktivitet for amerikanere som utvikler sykdommer fra overdreven sukkerforbruk, øker de totale kostnadsbesparelsene fra NSSRI -politikken til 160,88 milliarder dollar i løpet av den voksne befolkningens levetid.

Disse fordelene er sannsynligvis undervurdert, da estimatene var konservative. Studien viste også at selv delvis overholdelse av politikken fra næringslivet kan gi betydelige helse- og økonomiske fordeler.

Reduser forskjellene

Forskerne fant at NSSRI -politikken ble lønnsom etter seks år og kostnadsbesparelser på ni år. Politikken kan også redusere forskjellene, med de høyeste estimerte helsemessige fordelene mellom svarte og latinamerikanske voksne, og amerikanere med de laveste inntektene og minst utdannelse, befolkninger som bruker mest sukker som en historisk konsekvens av ulikheter.

Produktreformuleringsarbeidet har vist seg å lykkes med å redusere andre skadelige næringsstoffer, for eksempel transfett og natrium.

USA henger imidlertid etter med andre land når det gjelder å implementere en sterk sukkerreduksjonspolitikk, der land som Storbritannia, Norge og Singapore er ledende i sukkerreformuleringsarbeidet.

USA kan fortsatt bli ledende når det gjelder å beskytte folket mot farene ved overdreven sukkerforbruk hvis NSSRI -målene for sukkerreduksjon oppnås.

“NSSRI -politikken er det desidert mest nøye utformede og omfattende, men likevel oppnåelige, sukkerreformuleringsinitiativet i verden,” sa Shangguan.

Forbruk av sukkerholdige matvarer og drikkevarer er nært knyttet til fedme og sykdommer som diabetes type 2 og kardiovaskulær sykdom, den viktigste dødsårsaken i USA. Mer enn to av fem amerikanske voksne er overvektige, en av to har diabetes eller prediabetes og nesten en av to lider av hjerte- og karsykdommer, og de i lavere inntektsgrupper lider en uforholdsmessig stor belastning.

“Sukker er et av de mest åpenbare tilsetningsstoffene i matforsyningen for å redusere til rimelige mengder,” sa Dariush Mozaffarian, medforfatter og dekan ved Friedman School of Nutrition Science and Policy ved Tufts University.

“Våre funn tyder på at det er på tide å implementere et nasjonalt program med frivillige mål for reduksjon av sukker, som kan føre til betydelige forbedringer i helse, helseforskjeller og utgifter til helsehjelp på mindre enn et tiår,” sa Mozaffarian.

Hovedfinansieringen for denne studien ble levert av National Institutes of Health.