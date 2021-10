Studier for å forklare standardoverføringer for MRE

Dette ble uttalt av guvernøren i banken, Abdellatif Jouahri, onsdag, under den tredje kvartalsmøtet i bankens styre i 2021. Tjenestemannen sa at eksperter fra forskjellige institusjoner “vil studere årsakene til standardbevegelsene til marokkanere bosatt i utlandet for å forstå dette fenomenet. “

Bank Al-Maghrib indikerte i en uttalelse at “etter en økning på 4,9% i 2020, vil MRE-overføringer vise en betydelig økning på 27,7% i 2021 for å nå rekordhøye 87 milliarder dirham, før de faller med 5% til 82,7 milliarder dirham i 2022 “. .

Dermed vil denne studien bli utført av eksperter fra BAM, Økonomi- og finansdepartementet, Generaldirektoratet for skatt (DGI), Valutakontoret og Professional Group of Moroccan Banks (GPBM), notatet skisserer.

I tillegg estimerte Abdellatif El-Gawahri at en av determinantene for standardoverføringer er solidaritet, spesielt i en kontekst preget av en epidemi. En hypotese støttet av fintechprofessor ñigo Moré ved University of Chicago, som bemerket at marokkanere rundt om i verden er motivert av solidaritetsplikt med foreldre og slektninger hjemme.