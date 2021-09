Studiet av feltmus går videre i kunnskapen om dynamikken i populasjonene av små pattedyr

En østeuropeisk lyriker på øya Spitzbergen. Disse dyrene ble introdusert for Svalbard -øyene i noen tiår. Uten rovdyr gir deres tilstedeværelse forskere et levende system for å vurdere rovdyrs innvirkning på arktiske sykluser av små pattedyr. Nigel Yoccoz

OTTAWA, CANADA – En studie av flere tiår av voles i den norske skjærgården på Svalbard gir innsikt i et eldgammelt puslespill om arktisk økologi, som driver veletablerte populasjonssykluser for små arktiske pattedyr som voles og lemmings.

Disse planteetende gnagere er blant de mest folkerike pattedyrene i Arktis og er kritiske deler av næringsnettet. Resultatene, publisert online i tidsskriftet PNAS (prosedyrer ved National Academy of Sciences) av et team av kanadiske og norske forskere, foreslår viktigheten av rovdyr som hovedfaktor som driver vanlige tre til fem års sykluser av overflod hos små pattedyr. I hovedsak viser studien at bunn-opp-interaksjoner mellom planteetere og planter ikke genererer slike populasjonssykluser.

“Det vi har på Svalbard er en unik situasjon der voles ikke har spesialiserte rovdyr, noe som er veldig forskjellig fra sine kolleger i andre deler av Arktis,” sier Dr. Dominique Fauteux, forsker ved Canadian Museum of Nature og ledende forfatter av studien. “Dette betyr at vi har en enkel modell i virkeligheten der vi kan teste for påvirkning på befolkningen når rovdyrregulering er fraværende.”

Fauteux har studert økologi og matvev til små pattedyr i 10 år i det kanadiske arktiske området, hvor arktiske rever, stoater og rovfugler er hans vanlige rovdyr. Kompleksiteten i næringsnettet betyr imidlertid at det er utfordrende å oppdage rovdyrenes relative betydning, plantens innvirkning fra botn på planteetere og ikke-biologiske faktorer som klima og klima.

Den uvanlige situasjonen på Svalbard gir noen unike innsikt. Den østeuropeiske tøysen (Microtus levis) ble trolig introdusert for øya Spitzbergen (del av Svalbard -skjærgården) via gruveskip fra Russland en gang fra 1920- til 1960 -tallet. Øya ga et isolert økosystem uten store rovdyr og beitemarker som feltmus trivdes på.

Norske forskere, inkludert studieforfattere Dr Rolf A. Ims, Dr Audun Stien og Dr Nigel G. Yoccoz fra Norges arktiske universitet, og dr. Eva Fuglei fra Norsk Polarinstitutt, overvåket folketallet i to tiår på 1990-tallet og 2000 -tallet. De merket og sporet dem ved hjelp av levende feller. Volene graver seg i steinete utmarker og trives i gresset som dekker den berikede jorda langs kystskråningene, som er gjødslet med avføring fra tykknebber og svartbeinte gattiwakes som hekker på klipper i nærheten.

Hele befolkningen svingte dramatisk i løpet av de to tiårene, fra topper på omtrent 120 per hektar til nesten totalt fravær. Forskerne fant imidlertid at i motsetning til volespopulasjoner i andre arktiske og boreale regioner, viste Svalbard -voles ikke et signifikant syklisk mønster i befolkningsdynamikken.

Fauteux brukte disse dataene og gjennomførte demografiske analyser for å styrke teamets hypotese om rovdyrenes betydning for regulering av befolkningsdynamikk. Teamet testet deretter teoretiske modeller med resultatene av Fauteux -analysene for å avgjøre om de observerte demografiske prosessene kan føre til lignende populasjonssykluser sett andre steder. Hvis mattilgjengelighet for stormfugler var en viktig faktor, ville Svalbard -volker også forvente å vise den typiske tre til fem års syklusen. Dette var ikke tilfelle.

“Styrken i studien vår er at fordi vi har et så enkelt system, har vi gode bevis på at tilgang til mat ikke kan være den eneste faktoren for å skape typiske små pattedyrssykluser.” Dette peker på viktigheten av top-down, predator-byttedyrregulering for små pattedyrbestander, bemerker han.

En sekundær del av studien så på klimaets innflytelse på befolkningssvingninger. Tidligere arbeid av norske forskere har vist at regn på snø om vinteren skapte lag med skorpe som ville forhindre både voles og Svalbards rein i å få tilgang til planter under snøen.

Ekstreme befolkningsnedgang oppstod om vinteren med kraftig snøregn. Den nåværende studien av Fauteux og hans samarbeidspartnere; Imidlertid viser det at befolkningsnedgang også oppstår når voletettheten er veldig høy om høsten, noe som sannsynligvis vil føre til overdrev med redusert overlevelse i lange arktiske vintre.

En teoretisk modell som er informert om disse empiriske resultatene viser at kombinasjonen av klimavariabilitet og tetthetsavhengig overbeite om vinteren bidrar til den ujevne “bom og bysten” -dynamikken til denne høyarktiske befolkningen.

– Denne pressemeldingen ble opprinnelig publisert i Canadian Museum of Nature nettsted