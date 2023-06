«Stunning»: Bilder dukker opp av prinsesse Elizabeth i Jordan

Tvillinger av sjokk. Denne torsdagen 1. juni ankom kong Philip Jordan sammen med datteren sin, prinsesse Elizabeth II. Det var en nyhet for den fremtidige dronningen av belgierne, da hun deltok på sitt første fyrsteselskap i utlandet.

Den dagen holdt kronprins Hussein bin Abdullah, sønn av kong Abdullah II og dronning Rania, hånden til arkitekten Rajwa Al-Saif foran et publikum av fornemme, utvalgte gjester. Hertuginnen av Brabant dukket først opp i en fuchsiakjole fra det belgiske merket Essentiel Antwerp. Han skildrer også dronning Matildes juveler, fraværende på dette offisielle besøket.

Prinsesse Elizabeth ankommer med far kong Philip til Jordans kronprinsbryllup (VIDEO)

Elizabeth valgte en midnattsblå diamantkjole av Armani Privé under et middagsselskap som ble holdt etter en storslått seremoni. Prinsessen bar tiaraen hun fikk på sin 18-årsdag. Hun hadde allerede båret den på en mottakelse i Buckingham Palace for Charles IIIs kroning i mai. Denne fredagen delte Slottet bilder fra arrangementet. «sjokkerende»«nydelige bilder»«herlig»Nettbrukere har kommentert det.