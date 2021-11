Stykket «På kjærlighetens plen»: To advokater er i et forhold!

Hver sesong har sin del av overraskelser Kjærlighet er på enga. En annen historie som forstyrret eventyret til en av bøndene på årets dating-show, da to bønder i fjor, Lawrence og Franுவாois, ble ekskludert fra showet etter å ha innrømmet forholdet deres på kamera.

I en episode som ble sendt på RDL-TV denne søndagen, fikk vi vite at Nicholas, en av sesongens bønder, måtte klare seg uten de to skytterne han hadde tenkt å invitere til gården, Sebastien og Remy. Grunnen? Sistnevnte “En torden«De var i et forhold med hverandre under speed-dating. De gir seg til Sandrinedansen. “ÅhJeg brukte dagen på speed-dating med alle. Vi så bare Nicholas i fem minutter. På en eller annen måte var den for kort. Vi diskuterte mye, delte de samme følelsene, avl, hester, leker. Om en dag vil det være enda lenger. Vi lærer å bli kjent med hverandre”, forklarer Sebastien, han reiste fra Sveits for å møte Nicholas. “De (Remy, red.anm.) Han kontaktet meg mens jeg var på hotellet og i Viola …”

Begge mennene innrømmer å være litt sinte på Nicholas. “Det var vanskelig for oss fordi vi fortsatt ønsker ham alt godt […] Vi gratulerer ham med det vi har levd”, fortsetter Sebastien.

Sistnevnte blir til slutt ikke med bonden på gården. “Kjærlighet kan ikke kontrolleres. Hvis de er glade, bra for dem”, kunngjorde Nicholas og ønsket Giuliano velkommen som han sa ja. “Glad for å få det. Siden ikke alle vet om hesten, vil dette gi mer tid til Giuliano.”

Giuliano vet at han blir Nicholas eneste advokat, og han blir overrasket og spør bare om én ting: strømningen mellom to tidligere advokater og programlederen hans.

Fra «Love Meadow» først

Julie Ndens, sjefredaktør i L’Amour est dans le pré, som tok kontakt med oss, innrømmer at hun sto overfor en helt ny situasjon. “Dette er den første“, Hun sier.”Remy og Sebastien kontaktet oss etter speeddating og forklarte situasjonen for oss. Vi ringte direkte for å si at Nicholas ikke ville komme. Jeg ble litt sjokkert da jeg hørte den nyheten.”

Etter en diskusjon med Nicholas, inviterte ikke produktet to andre speed dating-skyttere til å erstatte Remy og Sebastien. “Nicholas ønsket å være i sine førstevalg og beholdt bare Giuliano på gården”, fortsetter Julie Ndens, så måtte revurdere denne sesongens scene i siste liten. “Dermed ble skytingen på gården til Nicholas stoppet halvveis. Etter å ha tilbrakt to dager sammen, ville han og Giuliano fortelle oss om de ønsket å reise sammen.”

Kommer Cupid inn igjen Kjærlighet er på enga? For Remy og Sebastian, siden Nicholas to eks-advokater er forlovet, har kjærlighetsguden spikret det på hodet uansett! Vi gratulerer dem.