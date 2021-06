Styret – Elopak

Trond Solberg – styremedlem

Trond Solberg har vært styremedlem siden 2008. Solberg har 19 års erfaring i offentlig sektor.

og private investeringer i Ferd AS, inkludert hans nåværende stilling som meddirektør i Ferd Capital, som han har hatt siden 2012. I tillegg har Solberg lang erfaring i styret som styreleder og styremedlem i forskjellige selskaper, inkludert Brav og Fürst. Før han begynte i Ferd AS, jobbet Solberg som konsulent i Accenture. Solberg har en mastergrad i økonomi (Nw: Siviløkonom) fra Handelshøyskolen BI.

Nåværende stillinger og ledende stillinger: Ferd AS (meddirektør, Ferd Capital), Brav AS (styreleder), Brav Norway AS (styreleder), Blafre AS (styreleder), Skolo AS (styreleder), Seco Invest AS (medlem av Styre), BVN 22 AS (president), FC-invest AS (president), Ferd lab invest AS (president), FC Well Invest AS (president), FC Holding VI AS (president), FC Holding VII AS (president), FC Holding VIII AS (styreleder), FC Holding IX AS (styreleder), FC Holding X AS (styreleder) og FC Holding XI AS (styreleder).

De forrige leder- og topplederstillingene har gått fem år: Fürst Holding AS (styremedlem), AS Med-Lab (styremedlem, Dr. Fürst Medisinsk Labratorium AS (styremedlem) og ØPD AS (styreleder).