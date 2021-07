Styret har godkjent gatedans til fordel for operahuset

NORGE – Styret som ble valgt til utendørsfestivalen og gatedansen 21. august for å samle inn penger til Operahuset ga sin velsignelse.

Forespørselen ble fremsatt av Annie Somers, et fullført medlem av det tidligere bandet som gjenforenes for gatedans. Bandet, bestående av Oxford Hills High School-kandidater, ble dannet på slutten av 1960-tallet. De gjenforenes i 2015 for en lignende innsamlingsaksjon til operahuset. De spiller for det meste musikk fra 1960- og 1970-tallet.

Festivalen vil finne sted på Town Square fra operahuset på Main Street fra 17.30 til 23, samt Langley Square i nærheten. Den stenger Deering Street fra Main Street til Keybank Gateway.

Basert på gatedansen i 2015, forventer Somers at 300 til 600 personer vil delta.

Styret godkjente også Debbie Irons ‘anmodning om å stenge Temple Street for et dansefest 12. september fra kl.

Blant andre virksomheter ble Russell Newcomb valgt til leder av komiteen og Ryan Lorraine som nestleder.

Styret godkjente kjøpet av 2021 Dodge Ram 1500 med en åtte-fots seng fra McDonald Motors i Bridgeton. Kjøpesummen for måned 21.337 ble godkjent av velgerne på forrige måneds årlige bymøte. Denne lastebilen vil bli brukt av rekreasjonsavdelingen som inkluderer parker og kirkegårder.

Byens tjenestemenn henvendte seg til det lokale forhandleren, men byleder Dennis Lajoy sa at ingen hadde en lignende størrelse lastebil, eller ikke kunne bestille noe fra fabrikken på grunn av nasjonal mangel.

Da guvernørens unntakstilstand var over, kunngjorde byen at den ikke lenger ville holde langdistansemøter.

Lajoy kunngjorde at den nye motorveisgarasjen er nesten 90% komplett. Flere veiprosjekter er i gang, inkludert Core Road, Huntington Avenue og Walker, Roberts, Bill Howe og Stone Shore Roads. Teamet på Sodom Road og Grove Street skulle begynne å jobbe snart.

Tidligere

Oxford gjør fremskritt med vedlikehold av demning