Subsy7 for å koble Seaway7-enheten til Norges OHT

8. juli (fornybar nå) – Offshore Contractor Subsi7SA (OSL: SUBC) kunngjorde torsdag at de har blitt enige om å slå sammen sin fornybare forretningsenhet med Norwegian Heavy Shipping Operator OHA (OSL: OHD) for å skape rent spill. Handle for sjøluftprosjekter som er under standard.

Subsea 7s fornybare enhet CV7 tilbyr en rekke ingeniørtjenester for offshore- og flytende vindprosjekter, men flyteluftseksjonen vil være ekskludert fra forbindelsen.

Som et resultat vil selskapet ta navnet CV7ASA og etablere hovedkvarter i Oslo. Den vil i utgangspunktet ha OHTs liste i Oslos EuroNext-utviklingsmarked, men vil etter hvert se etter en liste i Oslos kjernegruppe, sa Subsy 7.

Subsi7 ønsker å erverve en eierandel på 72% i det nye selskapet, mens OHTs aksjonærer vil ha de resterende 28%.

“Opptak” må godkjennes av OHTs partnere på et ekstraordinært folkemøte. OHTs styre har gått med på å anbefale transaksjonen, mens to store aksjonærer, Tsonga Corp og Lotus Marine AS, som eier 76,7% av aksjene, har godkjent flyttingen, ifølge Subsy 7.

Selskapet la til at det ikke krever grønt lys fra Subsi7s aksjonærer.

Den nye inkarnasjonen av CV7 anses å være den eneste leverandøren av komplette, integrerte og tekniske, anskaffelses-, konstruksjons- og installasjonstilbud (EPCI) innen installasjon av vindturbiner, fundamenter, ubåter, sjøkabler og tungtransport. I følge Subsy 7.

Hvis den blir opprettet, vil Seaway 7 ASA sysselsette rundt 600 personer og vil ha ti skip, inkludert OHTs fem tungtransportfartøy. OHT vil også bidra til to turbin- og bakkeinstallasjonsfartøy som for tiden er under bygging og skal leveres i 2022 og 2023.

Transaksjonen er avsluttet ved utgangen av tredje kvartal 2021 med forbehold om godkjenning og andre regelmessige fullføringsbetingelser.