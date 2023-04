Sudan: Hvem er general «Hemeti» som hevder å kontrollere presidentpalasset?

Han blir visepresident for det midlertidige suverenitetsrådet

Da Rapid Support Forces ble dannet som Omar al-Bashirs nære vakt, Gen «Hemety» tok ledelsen. Deretter landet han i Khartoum og ble sjef for den mektigste paramilitære styrken i Sudan.

Etter oppsigelse Omar al-Bashir, i april 2019, Mohamed Hamdane Daglo er også innflytelsesrik og en av de rikeste i landet.

I oktober 2021, da det sudanesiske militæret satte i gang en operasjon for å ta makten med makt mot den midlertidige regjeringen, støttet Mohamed Hamdan Daghlo trekket for å fjerne sivile fra makten. Konklusjon: Lederen for RSF og lederen av hæren går sammen for å innta nøkkelposisjoner.

Mohamed Hamdan Daghlo ble visepresident for Sudans midlertidige suverenitetsråd, mens hærsjefen, Abdel Fattah al-Burhane ble tatt i ed som president.

Det er disse to mennene som river hverandre i dag i kjølvannet av volden. DDere to tok på seg kontroll over strategiske baser i Khartoum på lørdag da det brøt ut heftige kamper mellom sudanesiske hærtropper og militante. Raske støttestyrker.