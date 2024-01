Sukker, søtningsmidler og fett i søkelyset: Beregning av næringspoeng gjennomgått, her er hvordan

Ernæringsmessig poengsum: Farger og bokstaver festet på emballasjen for å indikere matens ernæringsmessige kvalitet. Disse vurderingene vil bli tilpasset. Totalt er 40 % av produktene berørt. Forklaringer. Siden 2018 har ernæringsmerket dukket opp på produkter i Belgia. Fem bokstaver fra A til E vurderer matens ernæringsmessige kvalitet. Denne «vurderingen» tildeles av uavhengige fra syv europeiske land. Balansen er som følger: positive komponenter (fiber, frukt, grønnsaker og proteiner) på den ene siden, og negative komponenter (mettet fett, sukker, salt og kalorier) på den andre siden. I begynnelsen av 2024 vil prisen endres. Dette vil føre til endringer på 40 % av produktene på markedet. grunnen? «Oppdateringene tar sikte på å bedre matche resultatene og ernæringsanbefalingene fra de forskjellige landene som har sluttet seg til denne tilnærmingen,» forklarer Lawrence Duggan, en matpolitisk ekspert ved FPS Public Health. Hva er endringene Vi legger merke til at fra nå av er den eneste drikken som får karakteren A vann. Helmelk overfører vitamin B til C, akkurat som diettbrus. For å gi andre eksempler, vil drikkeyoghurt gå fra B til D. Sjokoladebønner og kjøttdeig vil også gå over til rødt. Målet er å bekjempe sukker, søtningsmidler og mettet fett. «Resultatene vil være mer i samsvar med kostholdsanbefalingene,» forklarer eksperten. Motsatt vil andre produkter, som olivenolje eller til og med produkter rike på fullkorn, nærme seg punkt A. Tanken er alltid den samme: å oppmuntre forbrukeren til å velge sunnere produkter. READ Solcelleanlegg i full boom ... bortsett fra Brussel og byer

Ernæringspoeng er ikke obligatorisk

I vårt land er det ikke nødvendig å legge til matpoeng. Derfor er det en risiko for at den blir fjernet av selskaper som har en lavere rating. Dette er ikke en reell bekymring for Lawrence Duggan: «Det kan skje, men det vil bli påpekt av forbrukerforeninger og forbrukere selv som er vant til å se det ernæringsmessige resultatet og se det forsvinne. For åpenhetens skyld er det viktig ikke et flott bilde.»

På forespørsel fra produsentene er det planlagt en 2-års overgangsperiode for ferdigstillelse av alle nye ernæringsmessige resultater.