Summer Game Fest 2022 finner sted 9. juni 2022.

PARIS, 6. mai. (Benin News / EP) –

Arrangøren av Summer Games Festival, Geoff Keighleykunngjorde at årets videospillkonferanse vil finne sted 9. juni og vil inneholde bransjeinnsikt som kan sees på ulike strømmeplattformer og, som en ny funksjon, i utvalgte IMAX-teatre over hele landet.

The Summer Game Fest er en festival som har blitt arrangert om sommeren siden 2020. Organisert av journalisten og programlederen Geoff Keighley, har den som mål å være vertskap digitale arrangementer, demoer, kunngjøringer og nyheter fra videospillindustrien..

Årets sommerspillfest går av stabelen neste år. 9. juni med en konferanse som begynner klokken 20.00 (spansk tid), som kunngjort av Keighley selv gjennom sin offisielle Twitter-konto. Twitter-konto.

Vi har en date! Ikke gå glipp #SummerGameFest sendes direkte torsdag 9. juni kl. 11.00 PT / 14.00 ET / 18.00 GMT. Jeg organiserer en live tverrsektoriell utstilling. Spillkunngjøringer og avsløringer + utviklerdag. Mange arrangementer er planlagt i juni, se https://t.co/Hp7WuLrjXk. pic.twitter.com/NCfvdjNMXk —Geoff Keighley (@geoffkeighley) 5. mai 2022

Mr. Keighley har bekreftet at han vil komme tilbake for å presentere arrangementet. I tillegg, i en annen tweet, avanserte han også en samarbeid med IMAX å vise live (og på utvalgte kinoer i utvalgte land) årets Summer Game Fest og The Game Awards, den årlige prisgallaen som anerkjenner de beste spillene i hver kategori på slutten av året, som den også arrangerer og arrangerer.

Summer Game Fest kan følges direkte på følgende plattformer YouTube, Twitch, Twitter og Facebook gratis. Keighley hevdet at partnerskapet med IMAX bare er en annen måte å bringe samfunnet sammen for å se arrangementet.

For de som spør, ja. #SummerGameFest vil fortsette å strømme gratis på YouTube, Twitch, Twitter, Facebook og mange andre steder. IMAX er bare en annen/ny måte å komme sammen med samfunnet for å se showet, hvis du vil! —Geoff Keighley (@geoffkeighley) 5. mai 2022

Denne festivalen vil også finne sted tre dager før den felles Xbox- og Bethesda Games-konferansen, som finner sted 12. juni kl. 19:00 CET.

Summer Game Fest faller sammen med fraværet av årets E3, som ble kansellert både fysisk og digitalt av Entertainment Software Association (ESA), bransjeforeningen for den amerikanske videospillindustrien.