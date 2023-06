Summer Game Fest – Full av konferanser som du ikke kan gå glipp av

Som alle år, festivalen for konferanser for utgivere, produsenter og andre aktører i videospillindustrien vil være i full gang gjennom hele juni måned. E3, den gamle store massen av videospill, er død men geoff keighley og hans sommerspillfestival har satt seg fore å ta over en stund nå, og tiltrekker seg oppmerksomheten til spillere over hele verden. Denne begivenheten har dermed blitt utstillingsvinduet for våre favorittmedier, før vi skal ta pillen på stranden. Og i år vil det igjen være mange konferanser samlet rundt den kanadiske entertaineren. Få ut dagbøkene dine, de neste dagene vil bli lastet med kunngjøringer om morgendagens store kamper.

Og vi starter denne mandagen 5. juni med, vi jukser litt, en konferanse som ikke er direkte relatert til videospill, heller ikke til sommerspillfestival. Men Apples inntreden i markedet for utvidede og virtuelle hodetelefoner vil sannsynligvis skje, og vi antar at det lager mye støy under WWDC. Teknologisk bør enheten posisjoneres som den desidert mest vellykkede, med 4K-oppløsning i hvert øye spesielt, men også som den dyreste, siden det ser ut til at en plassering rundt $3000 vurderes.

Onsdag 7. juni kl 18.00. Youtube Geriljakollektivet 2023 avholdes. Indiespillfans bør finne kontoen sin her. Uten å være den konferansen som vil prege perioden mest, er sannheten at det som hvert år vil bli presentert noen små nuggets. Vi tenker for eksempel på Remnant 2, oppfølgeren til Remnant: From the Ashes, eller Yomi 2, som blander et kampspill og kort.

Den neste dagen, 8. juni, kl. 21.00, vil dette allerede være hovedretten til showet, eller i det minste hovedretten til denne kongressfestivalen, siden det er når Rykke sommerspillfestival som vi forventer vil være mer konsistente enn i fjor. I år kunne vi se presentasjonen av den etterlengtede flerspillermodusen til The Last of Us 2 (hvis eneste offisielle bilde av spillet ble presentert i fjor), en ny trailer for Death Stranding 2, eller til og med, hvorfor ikke? , de første bildene av tilleggsinnholdet i Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Med et nesten to timer langt show og et godt forhold til de største studioene i verden kan vi forvente andre hyggelige overraskelser. Og hvem vet, kanskje PlayStation, litt skranglet av de generelt negative tilbakemeldingene etter Showcase, kan ha en stor kunngjøring eller to i vente for oss.

samme ettermiddag, kl. 23:59 starter Devolver Digital Showcase av rockestjernene i det uavhengige spillet og dobbel A. I programmet finner vi den sjarmerende The Plucky Squire som var sensasjonen i fjor. Vi kan lett tenke oss at Gunbrella, det superladede 2D-actionspillet som fortsatt er planlagt i år, også vil være tilstede. Som alltid hos utgiveren forventes det også to eller tre andre titler med veldig unik art direction eller gameplay. Alt pakket inn i en helt sprø konferanse med den fantastiske skuespillerinnen. mahiria zoo som igjen vil peke fingeren på utskeielsene i videospillsektoren. Etter DLC-ene, NFT-ene, mikrotransaksjonene, hva har vi rett til denne gangen?

11. juni, med start klokken 19.00, er det Xbox sin tur til å rykke frem sine bønder. Etter den tapte utnevnelsen av sin japanske konkurrent, har den amerikanske produsenten muligheten til å imponere med en konferanse som sendes av Rykke hvor Phil Spencer endelig vil avsløre noen lovende eksklusive for sine serier X og S. Så vi forventer å se noen opptak denne uken, og spesielt utgivelsesdatoene, for titler som Hellblade 2, Fable, Avowed, Everwild, Replaced og , forhåpentligvis den eksklusive tittelen utviklet av Kojima Production hvis kodenavn kan være «Overdose». Til slutt, etter denne talen, vil vi ha rett til en Starfield-fokusert begivenhet, med utvilsomt lange sekvenser av overbevisende spilling.

Ubisoft vil selvfølgelig være en del av sommerspillfestival med hans Ubisoft Forward 12. juni kl. 19.00 for å fortsette Youtube. Det blir mye Assassin’s Creed med Mirage, «hoved»-episoden planlagt 12. oktober, Nexus, et virtual reality-spill for Meta Quest 2, og Codename Jade for mobil. Avatar: Frontiers of Pandora bør også markere seg på konferansen sammen med The Crew og Skull and Bones som, la oss innse det, ikke slipper løs folkemengdene. Men den store oddsen ville være avdukingen av hans store åpne verden-prosjekt i Star Wars-universet. Spillene er åpne.

Som du har forstått, er dette de viktigste møtene i dette sommerspillfestival, men andre mindre eller mer spesialiserte konferanser vil også finne sted. The Future Game Show (10. juni kl. 19.00), for eksempel, introduserte oss konsekvent for noen veldig gode indie-titler. PC-elskere har også rett til sin plass med PC Gaming Show (11. juni kl. 22.00). Og la oss ikke glemme RGG Summit Summer (16. juni kl. 05.00) som vil være en mulighet til å oppdage fremtidige prosjekter rundt den utmerkede Yakuza-lisensen.

I et år 2023 som er klar til å bli historisk når det gjelder kvalitet og tetthet av spill, må alle disse konferansene holde seg på samme side og starte sterkt dette andre halvåret og årene som kommer. Med pandemien endelig over, er forsinkelsene ved de forskjellige studioene endelig løst, og alle kan gradvis avsløre prosjektene sine. En god del studioer bør derfor endelig kunne slippe hestene sine løs, og vi vil ivrig følge hver tale for å finne ut hvilke overraskelser som venter. Søvnen kan vente til i morgen.