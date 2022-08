SummerSlam: Kaos mellom Lesnar og Reigns og ringen eksploderer

Advarsel! Følgende inneholder store spoilere for WWE SummerSlam 2022-resultatene.

Hovedbegivenheten til denne SummerSlam 2022, det er det, her er det! Roman Reigns vs. Brock Lesnar i en Last Man Standing-kamp, ble en siste kamp mellom de 2 annonsert. En fengende plakat som ga fighterne et uforglemmelig øyeblikk med en gang de kom inn. Uvanlig var Reigns den første som kom inn i ringen, etterfulgt av A Lesnar i cowboymodus på et traktorhjul!

Når traktoren er ved ringsiden, hopper Lesnar inn i den mekaniske armen, står på søppelbøtta og presenterer seg før han hopper på Reigns!

Kampene er voldsomme og intense, helt underholdende. Lesnar går gjennom 2 bord og det gjør Reigns også. Lesnar kaster Reigns i søppelcontaineren på traktoren sin. Han setter seg tilbake bak rattet, løfter maskinarmen og tømmer beholderen i ringen. Regimet faller og står på bakken. Lesnar dominerer og bruker en giljotin på Reigns. Stammelederen er lamslått, men reiser seg.

Lesnar skifter til høygir. Han setter seg tilbake bak rattet på traktoren og løfter ringen med en mekanisk arm! Regimet kollapser kraftig. Ringen er helt vridd. De to mennene gjenopptar feiden til Reigns reiser seg og begge havner på gulvet. Dette er øyeblikket Thierry velger å innkassere kofferten sin! Vince McMahons protégé løper til ringen med en dommer. Han slipper løs et stort koffertslag i ansiktet til Reigns … men Lesnar har tid til å reise seg og gir ham en ødeleggende F5, Teorien forblir slått ut til slutten av kampen! (Dette inkluderer imidlertid ikke formell betaling)

Spillet fortsetter. USOS griper inn. Lesnar F5s Paul Heyman via kunngjøringstabell. Reigns gir et brutalt slag med beltet i ansiktet til Lesnar før han dekker Lesnar med rusk og klatrer på toppen av bygningen hans. Regjeringen vant!





