Sunning Tatum og Joe Kravitz virker behagelige å flytte fra New York City

Saning Tatum var som en ekte mann da han tok posene med den ryktet nye flammen Joe Gravitz på vei ut av New York City.

Den 41 år gamle Magic Mike-stjernen fyller armene mens han laster bilen med bagasje mens han viser frem sine muskuløse hender på en grafisk T-skjorte.

Etter at han pliktskyldig plasserte Cravitz ‘store blomsterduffel og Louis Vuitton -veske på bagasjerommet, satte Gravitz seg ved siden av ham i passasjersetet.

På bilturen hadde den skikkelige skuespillerinnen en kort hvit bomullskjole på seg og bar en brun matpose og en flaske vann.

Hun avsluttet sommergruppen med et par svarte solbriller, en gullkjede rundt halsen, grønt neglelakk og røde leiligheter.

Da de var på veien, begynte de to umiddelbart å chatte, og Totem ble spesielt slått av samtalen da han avslørte et smil.

The Big Little Lies -skuespilleren, 32, kommer over det siste synet et døgn etter at hun hadde bundet hendene rundt nakken på Totten mens hun syklet onsdag.

Det kommer nesten to måneder etter at skjønnheten søkte om skilsmisse fra skuespillermannen Carl Glasman.

Tatum skiltes med sangeren Jesse Jay i oktober i fjor etter å ha vært av og på i flere år.

21 Jump Street-skuespilleren har vært gift med sin opptredende medstjerne Diwan i 10 år; Sammen har de en åtte år gammel, åtte år gammel datter.

Under en behagelig sykkeltur på Nedre Manhattan denne uken så Channing og Joe begge nesten ut som tvillinger da de hadde på seg sorte topper og blå jeansjeans.

Datteren til Lisa Bonnet og Lenny Gravitz ristet også toppen av en liten avlingspotte som viste frem tatoveringene hennes.

Levi’s Lloyd Denim Boyfriend Jeans Washed Low-Slung Acid.

Hun la til svarte sko og en grønn veske i skinnet hun hadde på seg. Razor tynne solbriller og gullsmykker er hennes tilbehør.

Tattoo hadde på seg en svart skjorte og et hvitt trykk og baggy jeans med svarte converse sko og håret hennes var et surt snitt.

Han var på en svart BMX -sykkel da hun sto på syklene.

De ble sett side om side da de delte sine synspunkter og et vakkert smil da de virket avslappet for hverandre.

De to var sammenkoblet en stund.

De to ble sagt å være sammen i januar. Ryktene oppsto fra en tweet postet av en verifisert Twitter -bruker: ‘Så Gravitz og Saning Totem …… det er det jeg spør ……’

Men folk sa at de ikke var det, og de hadde vært venner lenge.

Øyenbrynene ble hevet da Joe skrev Chanings bursdagsmelding på Instagram i april.

Gratulerer med denne 40 -årsdagen til denne spesielle mannen. Du er virkelig en snill. Jeg er så takknemlig for at du ble født og så takknemlig for at vi har møtt, skrev han, noe som fikk fansen til å tro at de var et element.

I juni kunngjorde han at han jobbet med Joe Sunning.

Hun spilte ham som danser på Pussy Island, og i en av filmene han regisserte spilte Naomi en av hovedrollene.

“Chan var mitt førstevalg, tenkte jeg da jeg skrev denne karakteren,” sa Gravitz til Deadline.

Jeg visste fra Magic Mike og hans liveopptredener at jeg innså at hun var en ekte feminist, og jeg ønsket å samarbeide med noen som var interessert i å utforske dette emnet.

Tatum la til: ‘Det kom ut av ingenting og materialet fikk meg til å si, vent, hvorfor tenker du på meg for dette?’

Jenna Diwans eksmann sa: ‘Ingen ga meg en sjanse til å spille en rolle som denne, alle kaster meg ned i en annen smug og forventer at jeg skal gjøre noe spesifikt.’

Channing spiller Slater King, et teknologiselskap som soler en ung ansatt i Los Angeles. Hun følger ham til Pussy Island, som er full av vakre og sjarmerende mennesker, men er redd for stedet.

I juni sa Chaning at hun mottok moteråd fra Jon.