Sunny Edwards beseirer IPF World Flyweight World Player of the Year

Edwards er en profesjonell spiller med 16 seire fra 16 kamper

Sunny Edwards, IPF verdensmester i flyvekt, produserte en fantastisk scene etter å ha omfavnet sitt første nederlag over Moruti Mtalane på 13 år.

Den britiske jagerflyen sørget for 36 minutter med energi og bevegelse.

Den majestetiske scenen vant enstemmig 118-111 120-108 115-113 poeng.

Ved verdensmesterskapet fulgte Edwards broren Charlie og skapte bare det andre paret brødre fra England som vant verdens titler.

“Det er kanskje ikke pent eller spennende hele tiden, men det er vanskelig for meg å vinne,” sa 25 år gamle Edwards, som ble etter i sin første verdensmesterkamp.

“Jeg sier det hele. Det er en stille struktur. Vi var venner før, og jeg håper vi er venner nå.

“Han var flink til å tette gapet, og jeg følte at jeg fortjente å vinne. I hjørnet deres sa jeg at jeg vant, jeg er over månen.”

Annonsør Frank Warren kalte Edwards scene en “mesterklasse” og sa at den beste Floyd Mayweather – som lærer kunsten å slå og mislykkes – ville ha blitt rost for en “flott forestilling”.

Da Mthalane nærmet seg, bekreftet Edwards at han bare kunne lande enkeltskudd

Som profesjonell i mer enn to tiår er Mathalene to ganger verdensmester, sa Edwards til 5 Live Boxing Podcast tidligere denne uken at hun har tapt to ganger ved 41 anledninger mot en 38 år gammel konkurrent.

Han presenterte prosjektet på flekkene, og ved halvparten av tiden ble det klart at han ville følge i fotsporene til den tidligere WBC-mesteren broder Charlie, en verdensmester som tidligere hadde oppnådd Liverpootlion-krigerne Liam og Kalam Smith i britisk boksing.

Av Edwards sirklet Mtalan og holdt avstanden. Han tok ikke bare klare runder, men landet også nok slag for å forhindre at konkurrenten hans kom nær nok til å skyte noe meningsfylt.

Da Mthalane landet, sørget Edwards ‘bevegelse for at han bare kunne komme hjem med et enkelt skudd, men for det meste handlet det ikke om å kaste flere skudd inn i Storbritannias hjem, mens han enkelt flyttet fra sør til den tradisjonelle posisjonen.

Han blir med Tyson Fury, Anthony Joshua, Lawrence O’Connell, Billy Joe Sanders og Josh Taylor som Storbritannias mannlige verdensmestere, og måten denne lovende seieren peker på en virkelig lys fremtid.