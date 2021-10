Super Monkey Ball Banana Mania – Super Monkey Ball Banana Mania anmeldelse – Det er stygt å bli gammelt

Etter Super Monkey Ball Banana Blitz HD gir Sega Toshihiro Nagoshis mest kjente franchise et nytt utseende med en nyinnspilling av de to første verkene.

En nyinnspilling av en samling

Super Monkey Ball Banana Mania er en nyinnspilling av Super Monkey Ball Deluxe, som selv var en samling av Super Monkey Ball og Super Monkey Ball 2. Derfor imponerer spillet med sitt gigantiske innhold: 300 nivåer i kun, 12 minispill og et utfordringssystem. Enda mer enn kvantitet, er det tilpasningen som er verdsatt. Solo, det er flere hjelpemidler som letter opplevelsen, slik at du kan passere de vanskeligste nivåene, eller til og med hoppe over. I flerspiller er hvert minispill ganske tilpassbart. I henhold til hvilke regler vil du spille biljard? Hvilket felt planlegger du å møte i fotball? Hvor mange kamper bør din tenniskamp vare?

Til slutt gir Super Monkey Ball Banana Mania inntrykk av å være et sett med uavhengige spill. Det er mulig å tilbringe lange timer i flerspillermodus, uten å berøre enkeltspillermodus, eller omvendt. Hvert minispill tilbyr også mange alternativer, noe som legitimerer å bruke mye tid der.

La oss imidlertid merke oss at hvis remaken er veldig grafisk korrekt (spillet krever ikke mye), og hvis teknikken aldri mislykkes, drar ikke spillet fordel av kontrollfunksjonaliteten. Playstation 5, konsoll som spillet ble testet på. Dette gir mye mening for en ny plattformsversjon, men det bør bemerkes, da bedre DualSense-integrasjon ville ha forbedret opplevelsen betydelig.

Wii … eller ikke

I tillegg har alt det innholdet blitt ganske gammelt. La oss ta minispill som et eksempel. Av de 12 er det flere som ganske enkelt er uinteressante, noe som gjør at du vil slutte allerede før de er ferdige, som baseball eller bowling. Det er også noen som er veldig vanskelige å forstå (som baseball, igjen, eller apemålet) eller som bare sympatiserer i noen minutter på grunn av mangel på dybde, som fotball eller løp. Til slutt er det bare noen få minispill som vi gjerne kommer tilbake til noen få ganger, før vi gir opp alt for et spill som er mye mindre innholdsrikt og har et unikt, men mye morsommere spill.

Det samme gjelder enspillermodus. Konseptet fungerer fortsatt: som en påminnelse er det nødvendig å nå slutten av banen ved å rulle en ball, unngå feller og hindringer. Spillet drar fordel av det store utvalget av strategier som er tilgjengelig: det er mulig å ta deg god tid og spille det trygt, men også å prøve visse snarveier eller ta alle bananene som er tilstede underveis. Alternativene er mange, men igjen lider spillet sammenlignet med spill utgitt de siste 20 årene. de nivå design Det er ikke alltid veldig inspirert, vanskeligheten er uberegnelig, og settet er til tider ganske frustrerende. Spesielt etter å ha spilt Banana. Blits HD For to år siden er det vanskelig å motivere deg selv til å bruke så mye tid på dette nye verket med sitt enorme innhold.

Madeleine

Noen ganger er det beste fienden til det gode. Vi la raskt merke til alle utviklernes gode intensjoner, mellom den store mengden tilgjengelig innhold og den betydelige tilpasningen som tilbys spillere. Det er også merkbart at Sega Han ga ikke opp Banana Blitz HD og fortsatte med denne lisensen, og tilbød en nyinnspilling av to av de mest betydningsfulle spillene i serien. Vi er glade for å gå tilbake til barndommen, for å hevne oss på vår eldre bror som knuste oss på den tiden. Derfor er spillet veldig hyggelig for et par netter, mens nostalgi fungerer. Så legger vi den tilbake i esken og går tilbake til moderne spill, mer begrenset, men også morsommere.

Test utført av Alandring på PlayStation 5 fra en versjon levert av forlaget.