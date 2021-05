Superblodmåne treffer himmelen

Axios

Den første totale måneformørkelsen siden januar 2019 ankommer onsdag

En total måneformørkelse vil pryde himmelen rundt om i verden på onsdag. Det store bildet: Dette er den første totale måneformørkelsen siden januar 2019, og den skal være pen for alle som kan se den. Hva skjer: I motsetning til en solformørkelse, vil alle med utsikt over månen under en måneformørkelse kunne se den når den oppstår. For denne formørkelsen vil folk i det vestlige Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Øst-Asia kunne se den fulle formørkelsesfasen når månen blir en dyp rød farge. Dessverre for seere i det østlige Nord-Amerika (inkludert meg selv), vil den totale fasen av formørkelsen ikke være synlig. å se: Selv om du ikke er i et førsteklasses område for å se formørkelsen personlig, vil forskjellige organisasjoner kringkaste live-visninger av den kosmiske begivenheten online gratis. European Space Agency, Lowell Observatory og Griffith Observatory vil være vert for webcasts av How det fungerer: Totale måneformørkelser oppstår når Månen går inn i den mørke skyggen av jorden. "Den formørkede månen er svakt opplyst av det rødoransje lyset som er igjen fra alle solnedganger og soloppganger som oppstår rundt om i verden på den tiden. … tid. , "Sa NAS A i en uttalelse. "Jo mer støv eller skyer det er i jordens atmosfære under formørkelsen, jo rødere vil månen vises."