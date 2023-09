Superkontinent, ekstreme temperaturer, vulkaner… Pessimistiske spådommer for jorden om 250 millioner år

En studie fra University of Bristol har funnet en planet ubeboelig for mennesker.

Er slutten på menneskeheten nærmere enn vi tror? Dette er konklusjonen i en studie utført av University of Bristol og sendt av CNN. I følge deres spådommer vil fremveksten av et nytt «superkontinent» utslette det meste av menneskearten og andre levende pattedyr innen 250 millioner år.

Forskere trekker denne «veldig dystre» konklusjonen basert på de første klimamodellene for en fjern fremtid. Om omtrent 250 millioner år spår de at ekstreme klimahendelser vil intensiveres dramatisk etter at kontinentene slår seg sammen og danner et «superkontinent» kalt Pangea Ultima.

50 graders temperatur

På dette kontinentet er det veldig varmt og tørt. Det ville være praktisk talt ubeboelig for mennesker og pattedyr. I henhold til deres modeller skal temperaturen generelt være mellom 40 og 50 grader. Den ekstreme varmen som menneskeheten må overvinne er manglende evne til å drive ut slik varme gjennom svette som lar kroppen kjøle seg ned.

Denne ekstreme temperaturøkningen etter dannelsen av «superkontinentet» er forårsaket av spesielt to hendelser: smeltingen av kontinentene fører til en økning i vulkanutbrudd rundt om i verden, og dermed frigjøres mer karbondioksid i atmosfæren. Som et resultat blir planeten varmere.

Da vil sola, ifølge forskerne, bli lysere og avgi mer energi, som til slutt vil varme opp jorden litt mer. «Et nydannet superkontinent ville effektivt skape en trippeleffekt, inkludert kontinentalitetseffekten, en varmere sol og mer CO2 i atmosfæren.”, forklarte Alexander Farnsworth, seniorforsker ved University of Bristol og hovedforfatter av artikkelen. Ifølge rapporten forventes bare 8 til 16 prosent av superkontinentets landareal å være beboelig for pattedyr.

Gir ikke opp

I denne studien rapporterer forskerne at mengden karbondioksid i atmosfæren forventes å doble dagens nivå. Men for å komme til denne konklusjonen baserte de seg på hypotesen om at mennesker nå ville slutte å brenne fossilt brensel. «Ellers vil vi se disse tallene veldig snart” sa professor Benjamin Mills, som deltok i denne studien.

Så en av konklusjonene i denne studien er å intensivere innsatsen i kampen mot klimaendringer og fremfor alt å ikke gi opp. Ifølge forskerne forårsaker «menneskeskapte klimaendringer allerede millioner av dødsfall over hele verden hvert år».

«Med planeten spådd å være ubeboelig innen 250 millioner år, opplever vi ekstrem varme i dag som er skadelig for menneskers helse. Derfor er det så viktig å oppnå netto-nullutslipp så raskt som mulig”, la klimaforsker Eunice Lo til.