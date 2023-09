Supermarkeder: tre praktiske tips for å redusere regningen

Selv om «Colruyt vanligvis er det billigste merket på markedet», er dette ikke alltid tilfelle, bekrefter Christophe Echement.

Inflasjon: disse merkene hvis priser har skutt i været på ett år i Colruyt, Delhaize og Carrefour

I følge grunnleggeren av PingPrice, som husker at «Colruyt ikke alltid reagerer på alle kampanjene til andre supermarkeder», er det derfor greit å bruke konkurransen til å tjene noen euro her og der. Som ? Følger noen grunnleggende regler.

Foretrekk travle områder

«Det beste du kan gjøre for å dra nytte av lave priser er å gå til shoppingområder hvor det er mange supermarkeder,» understreker Christophe Echement. «På denne måten vil du garantert få mest mulig ut av konkurransen mellom merkene. Av denne grunn, på grunn av økt konkurranse, tar flamske matvareselskaper lavere priser. «

Handle på andre steder enn Wallonia

«Både i Flandern, hvor gjennomsnittsprisen på en handlekurv er 7% lavere enn i den sørlige delen av landet, og i Frankrike, hvor en god del varer er billigere, er prisene utenfor våre grenser vanligvis mer fordelaktige», forsikrer utvikleren.

Det eneste unntaket fra denne regelen er kanskje Nederland, hvor kroppspleie, vin og rengjøringsmidler raskt vil spise opp budsjettet ditt.

Vær veldig forsiktig med kampanjer.

«I motsetning til hva mange tror, ​​bør vi unngå å forhaste oss med annonser av typen 1+1 eller 2+1 fordi de alltid skjuler en eller annen felle,» sier lederen for PingPrice. «Selv om forbrukeren har inntrykk av at de har fått en god handel, er det sikkert at distributøren har endret prisene sine før de benytter seg av tilbudet. På denne måten vil han sikkert finne veien dit også. Det er ganske logisk: det de gir på den ene siden, får de tilbake på den andre. «