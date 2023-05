Supermarkedet kommer med en kunngjøring som ikke vil glede alle i Liège og Namur!

I begynnelsen av året kunngjorde Lidl, etter Carrefour og Delhaize, at de ville fase ut sine reklamehefte i større byer for å investere mer i digitalt. «Folk i store byer er mer tilkoblet, og de setter «ingen annonser»-klistremerker på postkassene sine oftere. Det gjør allerede at du mister deler av dekningen din, sa motstanderne til Gondola.

Lidl hadde allerede redusert distribusjonen av disse papirtomene i Brussel, Gent og Antwerpen. Andre større byer fulgte etter. Den skal nå være ferdig neste uke.