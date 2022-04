Supermarkedsprisene er på vei opp: Her er en liste over produktene som er mest berørt i løpet av ett år

Test Achats sa i en pressemelding onsdag at prisene i supermarkeder steg 5,9 % i gjennomsnitt på ett år. Forbrukeradvokat har analysert mer enn 3000 produkter fra Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi og Lidl-kjedene. Resultatet: prisene på noen produkter eksploderte.

Tomater er i gjennomsnitt 31,5 % dyrere sammenlignet med april i fjor, pasta 30,5 % og frityrolje 26,2 %, fastslår Achats-testen. Forbrukerorganisasjonen noterte også betydelige økninger (+20 % i gjennomsnitt) for papirprodukter som toalettpapir, kjøkkenpapirruller og silkepapir. Andre tosifrede prisøkninger: malt kaffe (+18,6 %), majones (+12,2 %), olivenolje (+11,1 %) og sennep (+10,5 %).

Dette er et nytt slag mot lommeboken til mange familier

Meieriprodukter er nå 7,7 % dyrere enn i fjor.

Spesielt smør (påleggssmør, meierismør og urtesmør) har sett prisene fortsette å stige (+17,9%). Blant grønnsakene, 8,3 % dyrere i gjennomsnitt, utgjorde økningen 10,8 % for agurker og 9,6 % for poteter. I mellomtiden er frukten i gjennomsnitt 1,9 % billigere sammenlignet med fjoråret. Dette er tilfellet for appelsiner, mango, sitroner og bær.

«Paret som brukte i gjennomsnitt 390 euro per måned i supermarkedet i fjor, vil nå bruke 413 euro på samme handlekurv,» En talskvinne for organisasjonen, Julie Freer, bekrefter. «I sammenheng med stigende energipriser er dette nok et slag mot lommeboken til mange familier.»

I tillegg dukker det opp noen tomme plasser her og der i supermarkedshyllene, bemerker Test Achats. Dette kan tvinge familier til å gå til dyrere alternativer, noe vi beklager.