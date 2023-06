Supersonisk bom over Washington, 2 jagerfly prøver å avskjære fly: Hva skjedde?

Innbyggere i den amerikanske føderale hovedstaden og dens forsteder rapporterte at de hørte en torden som raslet vinduer og vegger i milevis og reiste spørsmål på sosiale medier.

De to jagerflyene lettet fra Andrews Air Force Base i Maryland, sa en tjenestemann i Pentagon til AFP, for å slutte seg til det US Civil Aviation Authority (FAA) beskrev som et Cessna Citation lett fly.

Ifølge FAA tok flyet av fra Elizabethan, Tennessee (øst), for å nå Long Island, delstaten New York (nordøst).

Flysporingsnettsteder viste at privatflyet snudde sørover etter å ha nådd bestemmelsesstedet.

«Den høye støyen som ble hørt i Washington metroområde ble forårsaket av et autorisert fly av forsvarsdepartementet. Flyet gjorde en supersonisk boom,» sa beredskapskontoret til byen Annapolis, som ligger 50 km øst for den føderale hovedstaden, på Twitter.

FAA sa at flyet, som jagerfly forsøkte å avskjære, styrtet nær Montebello, Virginia, omtrent 270 km sørvest for Washington, omtrent klokken 15.30 lokal tid (1930 GMT).

Det er ikke gitt opplysninger om piloten og passasjerene.

Foreløpig informasjon forventes å bli utgitt snart av FAA og North American Aerospace Defense Command (NORAD).