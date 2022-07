Superstar kommer tilbake for å ødelegge Rey Mysterios RAW-festligheter

Rey Mysterio debuterte på skjermene våre i WWE 25. juli 2002 på SmackDown, og i dag feirer vi hans karrierejubileum 20 år senere.

Legenden snakket i ringen for å takke fansen og alle som hjalp ham med å nå denne toppen. Han fortsatte med å gratulere sønnen Dominic og sa hvor stolt han er over å fortsette å representere Mysterio-navnet mens Dominic er i en annen verden. Familien gikk deretter på scenen for å feire og Rhea Ripley dukket opp.

Rhea Ripley presset Reys datter, Alya, for å provosere familien, og Judgment kom for å hevne debakelen rett før han angrep Mysterios gjennom dagen. Ripley har vært ute av WWE siden 6. juni 2022 på grunn av en tann- og hodeskade. Hun ble sett med en hjertemonitor, som så ut til å varsle dårlige nyheter.

Returen hennes bekrefter at hun nå har det bra og kan returnere til ringen etter denne fysiske kampen. Mysterios vil også møte Damian Priest og Finn Balor i en ingen diskvalifikasjonskamp på SummerSlam denne lørdagen, med Reha Ripley ikke langt bak. Det gjenstår å se om Rey Mysterios datter ikke kommer med familien for å beskytte dem.

Rhea Ripleys besøk:

Bildekreditt: WWE