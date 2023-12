Surfe med maksimal hastighet på 1 Gbps: hvor mye koster det? | Din guide

uavhengigEksternt arbeid, spill og streaming: Du trenger en stabil internettforbindelse for mange applikasjoner. Hvilken teleoperatør kan tilby deg denne stabiliteten, men også høye hastigheter, til den mest attraktive prisen? For å svare på dette spørsmålet, Uavhengig Sammenlign tilbud fra forskjellige Internett-leverandører i vårt land. Bemerkelsesverdig faktum: Fra €55 per måned kan du faktisk surfe på internett med en maksimal hastighet på 1 Gbps.

Når du velger en ISP er to ting viktig: raskt internett, avhengig av hvordan du bruker det, men fremfor alt stabilt internett. Tross alt trenger du den for å foreta videosamtaler, streame filmer eller spille spill online uten feil eller avbrudd. For å finne ut hvilken leverandør som gir deg best valuta for pengene i dag, tar vi hensyn til begge elementene. Se også : Ved å abonnere på Internett fra denne listen kan du spare opptil 300 euro per år.

(tilkobling til) fiber

Vi sammenligner forskjellige Internett-leverandører via Independer.be. Første merknad: Seks operatører tilbyr den raskeste formen for internett i vårt land, fiber, som tilbyr nedlastingshastigheter på opptil 1000 Mbps eller 1 Gbps. For oss er dette Proximus, Orange, Mobile Vikings, Youfone, Telenet (i Flandern) og VOO (i Brussel og Wallonia). Med hvert fibertilbud kan du surfe på internett ubegrenset.

Det er imidlertid et viktig poeng å gjøre. For å dra nytte av fiber og tilsvarende hastigheter hjem til deg, må du ha fiberforbindelse, noe som langt fra er tilfelle overalt i landet vårt. Når du velger ditt abonnement på nettsiden til din fremtidige tjenesteleverandør, kan du sjekke om fiber allerede er tilgjengelig på adressen din. READ Her er de best (og dårligst) betalte jobbene i Belgia

Enda raskere

Proximus-spilleren tilbyr den raskeste gjengivelsen. Basic Fiber-planen lar deg få hastigheter på opptil 500 Mbps. Hvis du velger et Giga- eller Ultra Fiber-abonnement, vil hjemmenettverket ditt teoretisk nå nedlastingshastigheter på opptil 2,5 eller 8,5 Gbps. For dette betaler du €86,99 eller €113,99 per måned.

Mange operatører tilbyr også hybrid fiberkoaksialkabler. Dette er en teknologi som kombinerer klassisk kabeltilkobling og optisk fiber. Så hastighetene er høyere enn kabelinternetthastigheter, rundt 400 til 500 Mbps, men lavere enn fiberhastigheter (1 Gbps). Sammenlign raskt : Topp 10 internettabonnementer med den raskeste nedlastingshastigheten.

Billigere raske alternativer

Mobile Vikings fibertilbud kommer på toppen av vår sammenligning. Et fiberabonnement koster €55 per måned. På andreplass har VOO et fibertilbud som starter på €67 per måned, etterfulgt av Orange med et 1Gbps-tilbud (Zen Fiber) for €71 per måned.

Er ikke hjemmet ditt (ennå) utstyrt med fiberoptisk tilkobling eller trenger du raskt internett, men hastigheter på opptil 1 Gbps er litt høye? Sammenligningen vår viser at Oranges Zen Fiber tilbyr deg de raskeste hastighetene (400 Mbps) til den beste prisen til €61 per måned. Til tross for navnet er det faktisk rask Internett-tilgang gjennom en klassisk koaksialkabeltilkobling. VOOs raskeste ikke-fibertilbud heter Super Relax, og til €55 per måned er denne pakken knapt billigere enn et Orange-abonnement, men med 200 Mbps er det halve hastigheten.

Hastigheter i praksis

Hastighetene operatørene snakker om er de maksimale hastighetene du teoretisk kan oppnå, og kun over en fasttelefon. Husk at du ikke kan oppnå disse hastighetene med wifi. Selv med en stabil tilkobling er det faktorer som gjør at den faktiske hastigheten på tilkoblingen din reduseres. READ Få belgiske selskaper har forlatt Russland siden starten av krigen Belgia







Dette innholdet inkluderer informasjonskapsler relatert til sosiale nettverk og andre eksterne plattformer. Du vil ikke få tilgang til den så lenge informasjonskapsler er deaktivert. Godta informasjonskapsler for sosiale medier for å få tilgang til denne artikkelen.

Les også på Independent.be:

Denne artikkelen ble brakt til deg av vår partner Independer.be.

Independer.be er et uavhengig sammenligningsselskap som hjelper deg med å sammenligne og skaffe forsikringer, telekomprodukter og andre faste kostnader.