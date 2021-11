Susan Sarandon beskriver hennes fantastiske reiser til Marokko

“Jeg håper turen virkelig åpner sinnet,” sa han nasjonal. “Hvis du er interessert, vil du bli utsatt for alle slags kulturer og naturlig skjønnhet. Jeg synes det er veldig heldig hvis du kan reise, det er veldig viktig å prøve å komme dit,” sa reiseentusiasten, hans datter Eva Amuri, 36 år. , og hennes sønner Jack Robbins, 32, og Miles. Deler denne kulturen og interessen med Robbins., 29. Før Kovit-19-epidemien besøkte den 75 år gamle skuespillerinnen Marokko flere ganger, et av favorittstedene hennes.

“Marokko er så fantastisk, det er så annerledes kultur og det er så lett å reise fra New York. Det tilsvarer å reise til California. Jeg dro til Marrakesh. […] For det er en festival jeg gjorde, sier han om Marrakech International Film Festival. I tillegg til byen Ochre, besøkte han Fez og Essaira. “Jeg elsket Fez enda mer. Det er litt vennlig, det er lite, men det har samme type interessante personlighet og det er ikke stort, travelt og spennende. Essaira, jeg gikk også et par ganger,” sa han.

I 1998 dro Oscar-vinneren til Marokko midt under innspillingen av 1998-filmen Steppam. “I juleferien forsto jeg at bordene tillot oss å reise til Marokko. Jeg tror min yngste var 5 år den gangen,” sier hun. Jeg var så takknemlig for opplevelsen med å forklare kulturen, bønnropet og alt til barna mine. Fordi de hadde opplevelsen av denne kulturen, var det vanskelig å akseptere den mest overfladiske forklaringen på hva som skjedde på den tiden.