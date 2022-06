Sutom av 31. mai 2022, hva er dagens løsning? – Breakflip

Du kan gjette ett ord om dagen i Sutom, på maksimalt seks forsøk. De kan være vanskelige å gjette, og vi får deg til å oppdage den for 31. mai 2022!

Et nytt spill er for tiden veldig tilstede på Twitter: det handler om sutomen slags Motus i rekken av et nytt ord å oppdage hver dagidentisk for alle spillere. Det er også den engelske versjonen, og den heter Wordle !

Hvert av disse ordene begynner med en pålagt bokstav, og ledetråder blir gitt til hver rettssak i henhold til bokstavene som brukes. Til tross for alt dette kan enkelte ord fortsatt være vanskelige å finne, og vi hjelper deg ved å gi deg dagens svar.

Hva er ordet for 31. mai 2022 på Sutom?

Det er på seks forsøk eller mindre du må finne dagens ordsom er følgende:

– Denne tirsdagen 31. mai er dagens ord i Sutom: MANUS –

Hvis du spiller Sutom for første gang, er det noen regler du bør kjenne til:

Bare seks forsøk er mulig for hvert ord

er mulig for hvert ord Det er obligatorisk å starte ordet å gjette med det pålagte brevet og i et fransk vokabular

og i et fransk vokabular Hver farge gir et hint : bokstavene på rød bakgrunn er korrekte, de på gul bakgrunn er tilstede, men feil plassert, de på blå bakgrunn er ikke en del av ordet å gjette

Vi sees hver dag i Sutom for å gjette et nytt ord og på Breakflip for å finne løsningen! Du kan deretter dele dagens resultat på Twitter.