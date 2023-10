Suzuki Burgman Street 125EX test: Mer realistisk enn noensinne

Burgman Street 125EX koster i underkant av €3000 og er en mellomklasse scooter som ikke lager bølger. Glem ånden til GT, Burgman Street er ment å være mye enklere enn navnet tilsier. Og det er det faktisk Den er laget i India og produserer trilogien med tittelen og Avenis, som bare skiller seg fra den ved et annet utseende og enklere utstyr. Mindre spennende enn Burgmans vanligvis er, uavhengig av motorkapasitet, er Burgman mer dempet og noe generisk, og har fordelen av å ikke tiltrekke seg mye oppmerksomhet i større byer. De tre fargene hvit, grå og matt sort er også en del av samme bevegelse. På den praktiske siden gjorde japanerne det To små bokser bak forkleet (den til venstre lukkes som et hanskerom og har også en USB-kontakt For å lade telefonen) slik at du kan ta litt vekt av lommene, noe som alltid er gøy.

Gjennomtenkt oppbevaring

de Bagasjerommet under salen er gitt til 21,5 dm³, Nok til å oppbevare regntøy eller en liten bag, men rommet er ikke dypt nok til å passe en helhjelm. Suzuki tilbyr fortsatt en ekstern krok foran salen for å henge hjelmen, men den vil ikke være like sikker. Det mer forenklede aspektet lar oss også beholde det Annonsert salhøyde er 780 mm Passer de fleste størrelser. Sitter du høyt og oppreist, er gulvet bredt nok til å enkelt finne en behagelig stilling for føttene. Spesielt siden Suzuki tenkte på voksne ved å tilby fotstøtter foran også, for å forlenge bena litt mer.

Bagasjerommet under salen på Suzuki Burgman Street 125EX er tilstrekkelig for 21,5 dm3, men det passer ikke til en helhjelm. © Suzuki

Lett

Fra de første svingene på hjulene, Burgman Street er imidlertid en fryd med sin lave masse, som bare veier 112 kg på vekten. De er derfor spesielt vitale i trafikken og Det er veldig enkelt å manøvrere (Spesielt med sine små 12-tommers hjul), spesielt siden svingradiusen er veldig liten, noe som er perfekt for U-svinger. Den som sier fjærvekt sier også gå, og Enkelsylinderen på 8,5 hk fungerer bra For fremme av japanske indianere. Det er ikke snakk om å snakke om overprestasjoner, men å komme seg ut av en litt risikabel situasjon er mulig. Sikkert opp til 70 km/t. På toppen slipper damp ut av den lille 124cc-tanken Han ber om å bli pisket ærlig for å yte sitt beste. For å være ærlig begynner raske baner raskt å føles skummelt på styret. Spesielt siden ved høyere hastigheter gir den lille vindskjermen liten beskyttelse og vekten som er involvert gir inntrykk av at stabilitet er langt mindre viktig enn på den mer imponerende Yamaha XMax, hvis vinkeljusteringer er mye mer betryggende. Vi kan også bo i urbane og semi-urbane områder, derfor kan vi med denne Suzuki Burgman ikke være mer realistiske som også har fordelen av å vise seg Virkelig konservativ når det gjelder lyd, Som alltid kan estimeres ved hjelp av variabelen. Vi merker vibrasjoner på tomgang, men for €2 999 kan du ikke få alt!

Litt fast på store ujevnheter

de En stopp-og-start-funksjon tilbys som standard og er våken og diskret nok Slik at det ikke er sjenerende når lyset blir grønt, like mye som det gjør ventetiden ved rødt lys mer behagelig, fordi det er fritt for støy og vibrasjoner. Komfort er ikke Burgman Streets sterke side. Ganske tørr demping krever at du er oppmerksom på hvor du plasserer hjuleneFordi ruheten til de parisiske steinene og de mange hullene de lager får scooteren til å hoppe raskt. Det hele er ikke hans Ingenting er for uutholdelig, men vi har allerede mykere ting! På bremsesiden kan vi stole på en 190 mm skive foran og en trommel bak, for korrekt, men ikke overbærende bremsekraft.

© Suzuki

Til slutt begrunner Suzuki prisen med Full standardutstyr inkluderer en lettlest LCD-skjerm samt integrert bagasjehylle. Burgman Street 125EX er mer beskjeden og mindre luksuriøs enn de store navnene Honda Forza og Yamaha XMax, og er også omtrent halvparten av prisene av konkurrentene. Noe å vurdere for de som bare vil ha en enkel og økonomisk måte å komme seg rundt på!