I dag kunngjør vi det nye løftet til EU. Hvis du er en forretnings- eller offentlig sektor i EU, vil vi gå utover våre eksisterende datalagringsforpliktelser og hjelpe deg med behandling og lagring av alle dataene dine i EU. Med andre ord trenger du ikke å flytte dataene dine utenfor EU. Denne forsikringen gjelder alle større Microsoft-skytjenester som Azure, Microsoft 365 og Dynamics 365. Vi begynner arbeidet med denne tilleggsfasen umiddelbart og vil fullføre den innen utgangen av neste år. På den. Vi kaller dette programmet EU Data Boundary for Microsoft Cloud.

Det nye trinnet vi tar skaper våre allerede sterke løsninger og forpliktelser for å beskytte kundenes data, og vi håper at dagens oppdatering vil være et nytt skritt i å svare på kunder som ønsker mer dataopphold. Vi vil fortsette å konsultere kunder og regulatorer om denne planen de neste månedene, inkludert endringer som trengs under unike omstendigheter som cybersikkerhet, og gå videre for å svare på deres tilbakemeldinger.

Microsoft Cloud Services overholder allerede eller bryter EUs retningslinjer før programmet vi kunngjør. Vi tilbyr allerede forretningskunder og offentlige kunder muligheten til å lagre data i EU, og kan med mange Azure-skytjenester Allerede konfigurert Databehandling i EU. I tillegg bruker vi kryptering i verdensklasse og robuste låseløsninger som oppfyller gjeldende retningslinjer. Våre tjenester kontrollerer kryptering av kundedata i hendene på kundene gjennom bruk av flere kundestyrte nøkler, og vi beskytter kundedataene våre mot uautorisert tilgang fra enhver myndighet i verden.

Vi har allerede startet ingeniørarbeid, så kjernetypetjenestene våre i EU vil lagre og behandle personopplysninger om våre EU-forretnings- og offentlige kunder hvis de velger det. Dette programmet inkluderer diagnostiske data og personlige data i tjenestegenererte data og personopplysningene vi bruker for å gi teknisk støtte. Vi vil også utvide tekniske kontroller på Microsoft Core-skytjenester, for eksempel låsekasser for kundedata og kundestyrt kryptering. Vi vil utvikle disse EU-dataløsningsløsningene i kjerneskytjenestene våre for å forbedre vårt nåværende tilbud til kunder. I høst arrangerer vi et EU Cloud Customer Summit hvor vi vil dele mer om dette arbeidet.

Dagens oppdatering er en del av vår forpliktelse til EUs visjon om et “Europa som passer for den digitale tidsalder” og erkjenner teknologisektorens rolle i å bidra til å realisere Europas digitale ambisjoner. Vi oppretter et Privacy Engineering Center i Dublin for ikke bare å behandle personopplysningene til våre forretnings- og offentlige kunder i Europa, men også for å veilede våre europeiske kunder i å velge de riktige løsningene for å bygge robust datasikkerhet i deres skybelastning. Oppfylle myndighetskrav. Vi er forpliktet til å bidra til å bygge Tech Fit 4 Europe.

Vårt EU-dataserie for Microsoft Cloud er drevet av vår betydelige og kontinuerlige investering i en omfattende europeisk datasenterinfrastruktur. Vi åpnet vårt første datasenter i Europa i 2009. Vårt EU-dataserie for Microsoft Cloud forbedrer datasentre vi har kunngjort eller for øyeblikket opererer i: Østerrike, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Spania, Sverige og Sveits. Disse datasentrene er Power Cloud-tjenester som hjelper dem med å realisere sine ambisjoner om å oppnå digital transformasjon og øke deres konkurranseevne med forsikring om at de vil kunne operere i samsvar med gjeldende lover og regler. I tillegg til kunder i EU-medlemsland, vil kunder i Norge og Sveits også ha tilgang til EUs dataserie.

Microsoft har lenge demonstrert vår forpliktelse til å oppfylle og bryte kravene i EUs databeskyttelseslov. For eksempel utvidet det første store teknologiselskapet til å overholde BNP viktige GDPR-rettigheter og beskyttelse for oss og våre forbrukerkunder over hele verden – ikke bare de i EU. I tillegg følger European Data Protection Board (ETPP) selskaper utkast til anbefalinger om tiltak som bedrifter bør ta som et resultat. Shrems II Avslutningsvis kunngjorde vi vårt datainitiativ, som går utover anbefalingene fra EDPB. Vi vil utfordre enhver myndighetsforespørsel om at EUs offentlige sektor eller forretningskundens personopplysninger – fra enhver myndighet – har et legitimt grunnlag for å gjøre det. Hvis vi avslører data som skader BNP, vil vi gi kontantkompensasjon til våre kunders brukere.

Microsoft vil gjøre alt vi kan for å oppmuntre regjeringens ledere på begge sider av Atlanterhavet og utover for å løse juridiske tilgangsproblemer raskt. Vi oppfordres av de pågående diskusjonene mellom EU-kommisjonen og den amerikanske regjeringen for å utvikle et nytt rammeverk for overføring av personopplysninger til europeere til USA. Vi håper det kommer en løsning i fremtiden.

