Svart sølv: Cdiscount Breaks Prisen på ACER Swift 3 bærbar PC SF314-511

Det er på tide å utstyre deg selv, svart sølv er her og du bør dra nytte av det! Mange har allerede spart mye penger ved kjøp av datautstyr fra e-handelssider. For øyeblikket selger Cdiscount prisen på Acer Swift 3 SF314-511 bærbar PC, den går fra 879 til 499,99 வாய்ப்பு, en sjanse til å få den hvis det fortsatt er tid!

Acer Swift 3 SF314-511 bærbar PC, forkortet

Denne bærbare PC-en fra Acer har en 14-tommers Full HD (1920 x 1080) anti-Clare-skjerm, kantene er veldig tynne (5,1 mm) og skjermen opptar 85,73 % av plassen. Bildeskjermen er lyssterk og full av farger på grunn av 100 % sRGB-fargeprofil1. Systemet kommer med 8 GB RAM, 512 GB SST og en Intel Iris XE-grafikkprosessor. Den bærbare datamaskinen er responsiv og ytelsen er utmerket. Du kan velge mellom flere kjølesystemer for å passe dine behov: standard, stillegående eller effektiv (bruk hurtigtasten Fn + F). Den bærbare datamaskinen har et metallchassis og er elegant og fornuftig. Batterilevetiden kan nå opptil 18 timer, og enheten kan lades for opptil 4 timers bruk på 30 minutter.

Responsiv og intelligent bærbar PC

Dette er en smart enhet, du kan beskytte Acer Swift 3 SF314-511 bærbar PC med fingeravtrykkleser. Når det gjelder tilkobling, har du alt du trenger: en USB 3.2 Gen 2 Type-C-port, en Thunderbolt 4, dual-band Wi-Fi 6 med utmerket tilkobling. Datamaskinen tilbyr funksjonen Wake on Voice (WoV), som kan spørre Windows 11 når skjermen er av og samhandle med Cortona i moderne standby-modus. Cortona er en digital assistent som gjør det enkelt å administrere dine kalendere og oppgaver.