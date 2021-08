Svarte flekker faller fra trær i Halifax. En ekspert forklarer hvorfor

Folk helt nord i Halifax har lagt merke til forfallet av norske lønn i nabolaget i sommer, med mange svart flekkede blader som faller av for tidlig.

“De siste to ukene har vi lagt merke til mange blader på bakken, i oppkjørselen vår og i bakgården vår,” sa Ryan Turner, som bor i nærheten av krysset mellom Duffus Street og Novalea Drive.

“På bakken er bladene tørre og brune og litt rynket med svarte flekker.”

Selv om de er ufarlige for treet på kort sikt, er disse svarte flekkene det som kalles tjærefleksopp, og de vises oftere i år.

For å forklare hvorfor det skjer, snakket Crispin Wood, superintendenten for urbane skogbruk i Halifax, onsdag med CBC Radios vert Jeff Douglas. Hovedgate.

Dette intervjuet er redigert for lengde og klarhet.

Vi rapporterte om denne soppen i 2017. Hva Ryan snakker om og hva andre ser, er det bare fremdriften til den samme soppen?

Ja, det er den samme soppen. Det er synd at vi i 2017 hadde gunstige forhold for soppen, og igjen i år har vi igjen, gunstige forhold for soppen.

De to siste årene har vi hatt veldig tørre somre, som ikke er gunstige forhold. Så selvfølgelig, mens soppen fremdeles var til stede, hadde vi ingen alvorlige infeksjoner eller angrep som i år.

Men i år, på grunn av den høye luftfuktigheten og mengden fuktighet og varme vi har hatt, er forholdene perfekte. Og selvfølgelig har de siste ukene vært så varme, så fuktige og disete om natten, at de holder bladene fuktige.

Soppen eksploderte nettopp helt nord i Halifax.

Mainstreet NS8:46Hvorfor har de norske lønnene langt nord i Halifax svarte flekker? Beboere har lagt merke til at trærne i North End Halifax er i forfall. Hør Urban Forestry Superintendent Crispin Wood forklare hva som skjer. 8:46

Og er dette en spesiell Norge -lønnesykdom eller en som den er spesielt utsatt for?

Lønn ser ut til å være hovedverten for denne soppen for det meste.

Dessverre, her i Halifax, er omtrent 30 til 35 prosent av streitre -inventaret i Halifax og på den større halvøya som helhet norske lønn. Så når soppen overtar et tre, kan den krysse populasjoner ganske raskt, bare basert på det store volumet av trær og antallet og nærheten til hverandre.

Er det dødelig for trær?

Det er ikke dødelig for trær. Hovedsakelig vil det bli ansett som kosmetisk etter hvert som infeksjonen utvikler seg, og vi har for tiden noen trær som er ganske infiserte. Det forårsaker ganske mye stress på trærne. Men med erkjennelse av de to siste årene, ble det et lite pusterom på grunn av de tørre forholdene.

Det kommer absolutt ikke trærne til gode. Kan du drepe et tre hvis et tre allerede er stresset eller nærmer seg slutten på sitt liv, noe som dessverre … mange av våre norske lønn er? Det kan være spikeren i kisten.

Selv om det ikke er noen kortsiktig skade på trær fra denne soppen, kan det forkorte levetiden til trær, sier ekspert Crispin Wood. (Richard Cuthbertson / CBC)

Men etter det jeg har sett i North End, er de fleste trærne i relativt god stand. Mens de mister mye av bladene sine, vil det bare være en slags tidlig bladfall.

Da vil treet gå litt tidlig i dvale, og krysser fingrene, neste år vil vi ha forhold som ikke vil være like befordrende og treet vil kunne komme seg.

Kan det behandles?

Det kan egentlig ikke behandles, nei.

Det er en slags ledelsespraksis. Soppen vintrer under snøen. Så når bladene faller, treffer bakken, vil soppen overvintre under snøen.

Hvis du river bladene, plukk dem opp, ikke mulch dem på plenen. Kompost eller kast dem, du kan virkelig redusere mengden soppinokulum som kan infisere trærne på nytt i årene som kommer.

Vi liker alltid å si at prøv å holde trærne i best mulig stand, sørg for at de er ved god helse.

Hvis noen har en norsk lønn som nærmer seg slutten på sitt levetid og er bekymret for det, hva tilbyr byen, så lenge det selvfølgelig er et bytre?

Hvis det er et bytre, ring 311. Vi kan gå ut og se på det. Hvis du ser opp, ser du noe som angår deg. Hvis du ser opp og tror det er fare, kan du kontakte 311.

Vi kan få det evaluert umiddelbart og få en arborist til å beskjære om nødvendig.