Svarte hull er godt gjemt bak alle typer aktive galakser

L ‘Snøskred Bekreftelser av teorien om sorte hull følger med en uttalelseESO Det følger med en publisering i en populær avis Naturlig Du kan rådføre deg fritt om dette arXiv. Vi feiret i 2015 Århundre for den endelige oppdagelsen av Einsteins teori om generell relativitet Samme år ble den først oppdaget på jorden Gravitasjonsbølger Kommer fra en annen fantastisk prediksjon av hans relativitetsteori Tyngdekraften, Svarte hull. I 2019 ble det første bildet av det sorte hullet tatt L ‘Event Horizon TelescopeDet sorte hullet i hjertet av galaksen M87.

I flere tiår ble disse relativistiske stjernene antatt å være i sin gigantiske form, det vil si minst en million. Masser Solen og noen ganger milliarder av galakser ser ut som aktive kjerner (AGN Hvor Aktiv galakse, På engelsk) spesielt omtalt av radioastronomer Astronomer Disse bør være kilder uten AGN-er Radio. Disse AGN-ene er preget av spesielt potente fenomener i en eller annen form Stråler av relativ materie i tusenvis av lysårOg dette er en oppdagelse om dem, som nå kommer frem, takket være deres observasjoner.Interferometer Fra Veldig stort teleskop Av European Southern Laboratory (ESOs VLTI).

Aktive galaksekjerner (AGN) er svært energiske kilder indusert av veldig store sorte hull. Denne korte videoen gir innsikt i disse spesielle objektene med oppdagelsen av AGN i sentrum av Messier 77-galaksen. European Southern Observatory (ESO)

Zoo av aktive galaksekjerner

De mest spektakulære AGN-ene er kvasarer Ved første øyekast ser det ut som Stjerner funnet i en Teleskop Det var vanlig når det fantes en kraftig radiokilde, men på begynnelsen av 1960-tallet førte den nøyaktige bestemmelsen av avstandene de observerte dem til å innrømme at de var objekter av deres størrelse.Størrelse Solsystemet er i stand til å frigjøre mange flereEnergi Enn stjernene til en voksen Galaxy Som hele veien Melkeveien.

Etter hvert innså astronomer at AGN-er kunne beskrives av tre hovedklasser: radiogalakser, Seyfert-konstellasjoner Og dette kvasarer Med underavdelinger. Noen er synlige og veldig lyssterke på radio, andre bare på ett av disse spektralbåndene. Noen har jetfly TingAndre gjør ikke det.

Derfor er radiogalakser normalt utseende galakser Elliptiske galakser Kjemper eller Lentikulære galakser, Men den publiserer kraftig i radiodomenet. Radiostrålingen som sendes ut er hundrevis av ganger kraftigere enn de såkalte vanlige galaksene – for eksempel vet vi opprinnelsen til kilden. Cygnus a, Som er en million ganger lysere enn Melkeveien vår. Et viktig trekk ved radiogalakser er tilstedeværelsen, noen ganger tusenvisLysår Fra midten er det meste konsentrert fra de to klaffeneKapittel Radio. Dette er jetenden av objektet som kastes ut i høyeste høyde Hastighet Vi kan se en artists beskrivelse i videoen nevnt ovenfor.

Seyfert er en galakse Spiralgalakser Det ble først lagt merke til av Carl Sefert i 1943. Vi kan nevne stjernene NGC I 1410 Konstellasjon Erino og Messier 77 av Ballin. De er synlige ikke bare på radio, men også i galaksen, spesielt med kjernene deres som sender ut mer lys enn andre stjerner i disse galaksene.

Jean-Pierre Luminate, CNRSs forskningsdirektør og professor ved College of France Françoise Combes © Hugot Foundation ved College of France

Vi fremmet en idé kalt den integrerte modellen av AGN-er, der de samme objektene er skjult bak de aktive kjernene til alle disse galaksene, men sett fra forskjellige vinkler og fra forskjellige epoker. Universet, det vil si, som vi har sagt, er supermassive sorte hull som avgir enorme mengder energi etter komplekse og alltid godt forstått prosesser.Aggregasjon Emne (Hovedsakelig i form av kalde fibre) Og relativ magnetisk hydrodynamikk.

Derfor, i et område som er mye større enn solsystemet, må det ha vært støv, gass og støv og nøytrale gasser rundt akkumuleringsskiven av det endelig ioniserte materialet. Varme Denne frigjøres av den viskøse friksjonen på skiven og faller på en Kerr svart hull I rotasjon.

Det varme plasmaet som kommer inn i ergosfæren til det sorte hullet, dvs. delen av det sorte hulletRomtid For å rotere ethvert legeme som faller radioaktivt, deltok Blandford og Snajek deretter i en kompleks mekanisme der gravitasjonskraften til objektets fall, og spesielt rotasjonsenergien til det sorte hullet, ble omdannet til intens stråling og en stråle av materie. Rotasjonsaksen til den lille stjernen.

Astronomer har observert forskjellige typer AGN. Noen, også kjent som blazere, er veldig lyse og kan uttrykke lysstyrkevariasjoner i tidsmålinger av timer eller dager, mens en annen type kalt kvasar er mye lysere, men viser mindre variasjon enn blazere. Seyfert-konstellasjoner, som kommer i to former (1 og 2), er en annen type AGN omgitt av lett identifiserbare vertsgalakser. Både Seyfert 1 og Seyfert 2 galaksene er preget av et lyst senter. De som tilhører Seyfert 2-kategorien er imidlertid de mest fornuftige. Unified AGN-modellen sier at, til tross for forskjellene deres, har alle AGN-er den samme grunnleggende strukturen: en massiv ring eller et veldig stort svart hull omgitt av støv. I følge denne modellen skyldes enhver forskjell i utseende mellom AGN-er fra vinkelen vi observerer det sorte hullet og dets klumpete ring fra jorden. Hvilken type AGN vi observerer avhenger av hvor mørkt det sorte hullet er ved siktlinjen, og noen ganger skjuler ringen det fullstendig. © European Southern Observatory (ESO), L. Calçada og M. Cornmasher READ Pilot fra Norge tilsvarer flytende sol - reNyheter

En integrert AGN-modell

I dag er det et lagAstronomerLedet av Violeta Gámez Rosas, en doktorgradsstudent ved Universitetet i Leiden i Nederland, gjorde hun de mest nøyaktige observasjonene av galaksens sentrum til dags dato og ga nye bevis for egnetheten til den integrerte AGN-modellen. 47 millioner lysår fra Melkeveien HvalgalaksenEn tykk skive avslører at støv og kosmiske gasser skjuler seg Det største sorte hullet.

En pressemelding fra ESO som avslører dette funnet ble muliggjort av Matisse-verktøyet (Multi Aperture mellominfrarødt spektroskopisk eksperiment) Grunnlagt på VLTI, presenterer den som en veldig seriøs bekreftelse på gyldigheten til den integrerte modellen som ble forbedret for tretti år siden. ligger ved Ørken Fra Atacama i Chile er dette instrumentet koblet til lyset Infrarød Samlet av fire 8,2 meter teleskoper Veldig stort teleskop (VLT) Fra ESO ved hjelp av en teknikk kalt Interferometri Langbaset optikk og dette gjør det mulig å ha et nesten veldig stort teleskop med en kraft. Vedtak Bedre å se på detaljer som aldri har vært sett før.

” Matisse finnes i et bredt utvalg Bølgelengder Infrarød lar deg se gjennom støvet og måle temperaturen nøyaktig. Fordi VLTI har et veldig stort interferometer, gir det tilstrekkelig klarhet til å lese hendelser som skjer i fjerne galakser som Messier 77. Bildene som er tatt viser variasjoner i temperatur og fuktighet.Absorpsjon Fra Skyer Gass rundt det sorte hullet “, sier Walter Jaff, medforfatter av studien og professor ved Universitetet i Leiden.

” Den sanne naturen til støvskyer, deres rolle i å mate det sorte hullet, og deres utseende fra jorden i tre tiår er viktige spørsmål for enhver forsker som jobber med AGN. Selv om ingen konklusjon kan svare på alle spørsmålene, har vi tatt et viktig skritt i vår forståelse av hvordan AGN fungerer.Violeta Gámez Rosas forklarer, som legger til, Resultatene våre bør gi en bedre forståelse av AGNs interne virkemåte. De kan også hjelpe oss til å bedre forstå historien til Melkeveien, som i sentrum har et enormt svart hull som kan ha vært aktivt i fortiden. ⁇

For å bekrefte gyldigheten til den integrerte AGN-modellen bruker forskere nå ESOs VLTI til å utvide sine observasjoner til større prøver av galakser.

Bruno Lopez, en av teamets sjefssjefer for Matisse-instrumentet ved Observatoire de la Cte d’Azur i Nice, Frankrike, nevner ham alltid i en ESO-pressemelding: “ Messier 77 skaper den sanne prototypen til AGN. Studien hans oppfordrer oss til å utvide vårt observasjonsprogram og forbedre Matisse, for å studere en større modell av AGN. “.

Dette forskningsprosjektet må få en ny dimensjonVeldig stort teleskop (ELT) Vil gå inn i tjenesten til ESO innen slutten av dette tiåret.

” De mest grådige supermassive sorte hullene. Alle galakser har et stort svart hull i sentrum, med masser på én million til noen få milliarder solmasser. Det er et proporsjonalt forhold mellom massen til disse sorte hullene og massen av galakseoppsvulming, noe som tyder på at stjernedannelse og mating av svarte hull skjer samtidig. På en måte vokser galakser og deres sorte hull i symbiose. Når gassen faller mot sentrum av galaksen, svelger det sorte hullet den så mye som mulig, men massen den kan absorbere er minimal. Fallet av materie i det sorte hullet frigjør betydelige mengder energi, både i form av stråling og i form av kinetisk energi. Galaksekjernen fungerer som Seifert-kjernen eller kvasaren. Luft- og plasmastråler som sendes ut av det sorte hullet injiserer den omkringliggende galaksegassen. Molekylære gassstrømmer rundt aktive kjerner har nylig blitt oppdaget som bærer store masser som i betydelig grad påvirker utviklingen av vertsgalaksen, og regulerer eller stopper gasstilførselen for stjernedannelse. De fråtsende sorte hullene, ved å spytte ut maten, regulerer stjernedannelsen. Vi vil beskrive disse fenomenene ut fra forholdet mellom massene av sorte hull og pærer. Françoise Combes er astronom ved Paris-laboratoriet for studier av stråling og materie i astrofysikk (Lerma). Hans nåværende forskningsområde er dannelse og utvikling av galakser. © Ecole Normale Supérieure – PSL