SVB-konkurs: «Det er viktig å holde roen» anbefaler George Ojo

de siste dagene Silicon Valley Bank (SVB) konkurs «Det er mer et symptom enn en krise i seg selv. vi Han var foran et boblebad Den føderale regjeringen måtte sette en stopper for det, og de lyktes.»George Ojo, tidligere visepresident for New York Stock Exchange og nåværende administrerende direktør i investeringsbanken Galileo Global Advisors, tror på et intervju med La Premiere. Det er ikke et scenario i det hele tatt «Under krisen i 2008 da hele finanssfæren gikk gjennom enorme vanskeligheter og da vi måtte trå til for enorme summer. Det er viktig å være rolig. Det er absolutt lærdom å lære, sanksjoner som må tas, men i dag er det ingen systemrisiko.»

Vi har levd i tre år.»En periode som har blitt rystet av pandemien, sentralbankenes pengepolitikk, en rekke skandaler, det som skjedde i kryptosfæren, inflasjon og høye renter. Vi kan forstå frykten som har oppstått blant investorer og at tilliten ikke kommer tilbake.».

For å forklare SVB-konkursen, «Det var en økning i innskudd i banker under pandemien med ideen om fremtidig bruk. Etter hvert som økonomien kom seg, begynte disse innskuddene å bli brukt. Siden SVB hadde lånt ut disse innskuddene og kjøpt langsiktige statsobligasjoner, mens innskudd var kortsiktige, tok det risikoen for at rentetilbakeføringen (Som faktisk skjedde) ville få konsekvenser at hvis han måtte svare på å legge igjen innskudd, måtte han ta tap Fra det øyeblikket og så snart mistanke setter i saken går veldig raskt, og de føderale myndighetene har måttet gripe inn for å forhindre en fullstendig undergang.

Hvis George Ojo mener at vi har lært leksjonene fra forrige krise, så gjør han det «Vi har ennå ikke lært leksjonene av konsekvensene av sentralbankenes pengepolitikk i møte med pandemien. De har oversvømmet markedet med likviditet som ikke kan settes inn i realøkonomien som har blitt stengt ned. Finansielle eiendeler og aksjer markedet, etter korreksjon, har steget med mer enn 100 % på nesten et år. I dette tilfellet bør sjokkeffekten drevet av pengepolitikken føre til at vi stiller spørsmål om hvordan sentralbanker bør opptre, gitt at vi er i en svært flyktig verden.»