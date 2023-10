Sveits: Anti-EU populistisk rett til seier i lovgivende valg

Ifølge meningsmålinger forventes den sveitsiske populistiske høyresiden, anti-immigrasjon og anti-EU å vinne søndagens lovgivende valg midt i økende frykt for en europeisk migrantkrise og risikoen for angrep i Europa.

Valglokalene er bare åpne i to eller tre timer om morgenen, ettersom de fleste sveitsere stemmer per post. Den første prognosen for resultater i prosenter forventes klokken 16:00 (14:00 GMT). Den lille alpinasjonen på rundt 8,8 millioner mennesker fornyer sine 200 representanter for nasjonalrådet (underhuset) med proporsjonal avstemning og sine 46 senatorer i statsrådet (overhuset) med flertall.

Sammensetningen av overhuset – under kontroll av det liberale høyre og sentrum – skiller seg ikke ut ved valg. I underhuset bør det harde-høyre-partiet UDC (Centre Democratic Union), ifølge meningsmålinger, befeste sin plass som den ledende politiske kraften til skade for de liberal-radikale (PLR), mens De Grønne bør gi opp. For sosialister (PS).

Valget kommer etter to nylige islamistiske angrep i Europa, først i Arras, Frankrike, og deretter i Brussel.

Ifølge Sean Müller, professor ved Institutt for politiske studier ved Universitetet i Lausanne, burde ikke disse hendelsene ha stor innvirkning på valget fordi mange sveitsere allerede har stemt eller vet godt hvem de skal stemme på. «Jeg tror ikke mange mennesker som er usikre eller ikke ønsker å stemme på grunn av disse angrepene vil stemme på UDC eller PLR fordi som et nøytralt land anser vi oss fortsatt som trygge fra terrorisme.«, sa han til AFP.