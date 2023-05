Sveits: Folkeavstemning mot reformen av 2. søyle avsluttes om to måneder

sveitsisk Folkeavstemningen mot reformen av 2. søyle avsluttes om to måneder Venstre midtbanespillere klarte å samle 120 000 underskrifter. De fordømmer reduksjon av pensjoner for middelklassen. Publisert 29. mai 2023, 15:33

Presidenten for den sveitsiske union, Pierre-Yves Maillard, kjemper mot reformen av pensjonsfondene. 20 minutter / Simon Glauser

pensjonskassereformen akseptert av flertallet i Stortinget I mars skal han til valgurnene. Fagforeningene, PS og De Grønne, støttet av bladet «Godt å vite», erklærer denne søndagen at de har samlet inn 120.000 underskrifter på to måneder.

«De mange initialene som er samlet inn gir et tydelig signal mot den kommende pensjonskassereformen,» skriver motstandere av den nye lovgivningen. Sitert i en pressemelding sa Pierre-Yves Maillard, president for USS: «Den massive tilstrømningen av underskrifter bekrefter at folk er bekymret for pensjonene sine. Det brygger på sinne over avviklingen av pensjoner.

Ifølge venstreorienterte kretser er den planlagte reformen «et rent spareprogram» som vil resultere i «storskala pensjonsreduksjoner. Til slutt ville hele middelklassen tape.» Signaturene vil bli levert til Forbundskansleriet i slutten av juni.

