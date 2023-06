Sveits kvalifiserte seg takket være Norge

Eventyret fortsetter for Sveits på Euro M21, til tross for et tungt 4-1 tap mot Frankrike i Cluj. Han skal spille kvartfinale med hjelp fra Norge.

Skandinavene slo Italia 1-0, den eneste scoringen som ville gitt Sveits kvalifisering uavhengig av resultatet mot Frankrike. Denne lørdagen i Bucuresti møter Patrick Rahmans side Spania som ønsker å hevne sitt siste tap i 2011.

En overraskende, men velfortjent kvalifisering

Så fantastisk som det er, er ikke dette kvartalet ufortjent. Sveits, som slo Norge før de ble skadet av dommeren mot Italia, jaget Frankrike lenge og kunne denne gangen vunnet for Jackie Amdonis lag, som allerede har scoret 26 ganger siden 1. januar. Åndene får sjansen til å angripe igjen på lørdag mot La Roja.

Patrick Rahman, som vi spådde, omfordelte sikkerhetskortene til Marko Burch og Besir Omerajic med funksjonstid til Arel Amenda og Nicolas Vouillos. Selv om sluttresultatet motsier denne påstanden, er det forventet og utvilsomt en rettferdig test. Før de fant sine peilinger, var dette «nye»-forsvaret påfallende fraværende fra Fabian Ryder da Dan Ntoye mistet ballen til Ryan Sergis straffe i det 13. minutt tidlig i kampen. Amin Ghauri gikk ikke glipp av konverteringen for å tvinge Sveits til å løpe bak scoringen for tredje gang på tre kamper.

En skoleaktivitet for å balansere

Denne uheldige starten la ingen demper på humøret til sveitserne. De produserte fotballen sin på få minutter og utlignet i den 35. skolekampen: et innlegg fra Levin Blum, Gastrid Imery slapp inn Zegi Amdoni. Den fransktalende trioen som er ansvarlig for det sveitsiske lagets angrepsanimasjoner slår til igjen…

Tilbake fra garderoben viste Sveits samme driv for å få to sjanser til å ta ledelsen. På 51. og 58. bevæpnet Cekki Amtoni seg med den perfekte gesten, men keeper Lucas Chevalier grep inn først, før det andre skuddet ble blokkert.

Jasharis fatale feil

Selv om de var lamslått og overrasket over kvaliteten på responsen fra motstanderen, klarte franskmennene å gjenvinne kontrollen. I det 65. minutt utnyttet Bradley Barkola en feil fra Arden Jasharis restitusjon til 2-1 etter å ha vært medskyldig av Khoury. Etter å ha scoret et mål mot Italia, straffet Lyonnais et sveitsisk lag som, det er sant, ser etter en annen vind på dette tidspunktet i turneringen.

Elleve minutter senere beseglet en annen Lyonnais, mektige Ryan Sergi, seier til Frankrike. Tricolor nummer 10 stolte på Ghori, og tvang de sveitsiske forsvarerne ut av posisjon og ga Amir Saibi ingen sjanse. Kaptein Maxence Coquerets angrep i det 81. minutt førte til 4-1.

/ats