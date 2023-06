Sveits slo Norge 3-0 for sin andre seier i turneringen i Riga

Sveitserne fulgte opp med en andre seier i verdensmesterskapet i Riga. Patrik Fischers uttak dominerte det begrensede Norge 3-0.

Det var en tid for ikke så lenge siden da Sveits ikke var stolt av et land. Norge tilhører denne gruppen. I dag går ikke Patrick Fischers valg lenger i denne typen feller. Men på søndag skulle hun være mer ydmyk og seriøs.

Mot nordmennene vaklet aldri Sveits i et svært lite spill. På toppen av den 9. kunne Dario Siemian bryte døden med et fint kast. Så, 32 sekunder fra slutten av første periode, doblet Andrea Glaser fordelen for Patrick Fischers spillere. Perfekt jobbet av Miranda, satte LHC-forsvareren pucken i øverste hjørne.

Fribourgs seier beroligede lite sveitsisk stemning etter at Janis Moser fikk et mål avvist minutter tidligere for Andres Ambuls blokkering på den skandinaviske keeperen. Men det var usikkert i et tomt bur før Nino Niederreiter vant 2’14».

Solid boksspill

Mot slovenerne lørdag forhandlet spillerne seg keitete til sin tredje debut med et hvitt kryss på den røde trøya. Det var bedre mot Viking, men den midterste tredjedelen var enda dårligere.

Tanner Richard & Cie ble straffet for ofte og måtte spille mindre enn minutter. De måtte kjempe med to mindre menn på isen i tretti sekunder. Dette litt vanskelige øyeblikket ga Robert Meyer lite arbeid, som bare ble tilkalt én gang i de første 25 minuttene av kampen.

I den positive spalten opprettholdt Sveits sin uovervinnelighet. Leonardo Genoni, som opprinnelig hadde skrevet en shutout på lørdag, så Mayer følge etter på søndag. Genève måtte håndtere flere «varme» situasjoner enn Joukois. Heldigvis holdt det sveitsiske box-playet på seg sjokket, men la oss vente før vi gjør sterk motstand her igjen.

Neste opp for det sveitsiske laget er et oppgjør mot Kasakhstan tirsdag kveld (19:20). På syv kamper mot den tidligere sovjetrepublikken, noterer sveitserne fire seire mot tre tap. I fjor vant Helvetians 3-2 i Helsinki. I Moskva i 2016 tapte de 3-2 på straffe.

/ats