Sveits slo Norge i blandet slalåmfinalen

Sveits gjentok ikke fjorårets suksess i kategorien blandet lag i verdenscupfinalen i Soltau. Tapte for Norge i finalen.

Blandet lagslalåm konkurrerer med fire løpere per land (2 damer + 2 herrer). Dessverre vil denne kampen snart ikke være interessant for noen. Kun seks (!) lag meldte seg på. Sveits og Østerrike, verdensnr. 1 og 2, kvalifiserte seg direkte til semifinalen, mens Norge måtte kjempe mot … Andorra i kvartfinalen. Spørsmål om troverdighet, FIS trenger fortsatt å finne den rette formelen.

Det er sant at tilstedeværelsen av et felts topp 25 i en verdenscupfinale skaper problemer når man organiserer et lagarrangement.

Den sveitsiske kvartetten, som består av Camille Rast, Andrea Ellenberger, Livio Simonet og Semyel Bissig, overvant Tysklands tilbakegang over tid. I finalen var det sveitserne som toppet de norske, denne gangen med beste herretid og beste dametid.

Sist vinter vant Sveits blandet lag slalåm med seier i finalen mot olympisk mester Østerrike. Simonet og Ellenberger var der allerede.

/ats