Sveits-tur: Remco Evenepoel møter Ineos- og Bora-blokkene

Inios og Bora på øving for Tour de France: Begge lag vil konkurrere i Tour de Choice som starter søndag ved bredden av Lake Zurich, Belgia. Remco Evenepoel Rask-trinn-oppretting ville vært en favoritt. Kampen følges direkte med kommentarer på RTBF.be/sport.

Hvis Evenfoyle planlegger å turnere Vulta alene i år, vil Innoce-laget være den forutsigbare ryggraden i laget som prøver å få slutt på slovensk dominans i Sveits. Thadej Bokakar (Ikke i Sveits) I Grande Boucle. Med engelskmennene Adam Yates Hvem vil være hovedpersonen hvis vi stoler på colombianeren Daniel MartinezEn perfekt sportssport i seg selv.

I tillegg til Adam Yates og Daniel Martinez, vinnere av den tøffe turneen i Baskerland i april, presenterer det britiske laget waliseren. Geraint Thomas Og engelsk Tom BitcoinSamt nederlenderen som vant siste Paris-Roupox Dylan von BarleyForvandlet til et enkelt teammedlem.

Bora konfronterer denne Armadaen og presenterer et trumfkort til den russiske personen Alexander VlasovThe neophyte av Tour de Suez, men allerede vinneren av Tour de Romandi i begynnelsen av mai og Dronningen av Tour de Valence vant etappen i februar, hvor Remco til og med tok knekken på det evangeliske. Vlasov, som også vil oppdage Tour de France i juli, vil bli støttet av Tyskland Maximilian Schachman Og Colombia Sergio Higuain De to toppmøtene ble avsluttet fredag ​​og neste lørdag før den siste 25,6 kilometer lange testen i Liechtenstein.

Pinot vil teste seg selv

Innen tre uker etter starten av København har fristen for Tour de France opptatt dansken. Jacob Fuklsang (3. plass i 2021) allerede i avansert form, fra kasakhisk Alexei Lutchenko Og fransk Thibaut Pinot.

«Tour de Choice blir mitt siste produksjonsvolum«Pinot avanserte nær etappen i den (4.) siste klassifiseringen i 2013 og 2015.»Jeg gjorde en god forberedelsesstudie i Alpene. Jeg vil gjerne teste meg selv på denne Sveits-turen«.

For sin del, Gino Mater Det blir ekstra motivasjon på veiene til hans nasjonale turné. Vuelta ble nummer fem i 2021 og nummer to i den sveitsiske Tour de Romante. «Som teamleder viste jeg at jeg kan takle stress«, Han nevner et ansvar som Evangelical (22) uunngåelig vil ta for sin del.

Vinneren av Liege-Bastogne-Liege (tre etapper og generell klassifisering), som ble hardt rammet for returen til Norgesturneen i slutten av mai, ser ut som mannen å slå, med fordelen av det motsatte. Siste dag i Wadus.

Sprintere og punchere (på Christoph, Stewart, Groves, Imbe, Aranbur og Coquard, Cosnefroy, Turkis, Garcia Cardina, Mathews og Ulysses) vil være interessert foran fjellene. Peter Sagan, en slovak som var syk i starten av sesongen, ble også anonymt returnert fredag ​​etter å ha blitt slått av sveitsiske Mark Hirsch, et annet spøkelse i Arkansas GP.