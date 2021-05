Sven-Koran Eriksson spår at Liverpool og Manchester United-fans ikke vil like

Kjendiser som Liverpool og Manchester United presenteres av Manchester City Sven-Goren Eriksson.

Gamle fiender Liverpool Og Manchester United, som møtes i kveld på Old Trafford, er to vellykkede klubbsider av engelsk fotball, inkludert to FIFA-klubb-verdensmesterskap, ni europacuper og 39 seriemesterskap.

Etter overgangen etter oppkjøpet av klubben av Abu Dhabi United Group i 2008 kalte den legendariske United-sjefen Sir Alex Ferguson imidlertid byen for “stille naboer” – en stor styrke i seg selv.

Siden den gang har City vunnet fem Premier League-titler og en tredjedel av hver fjerde sesong. Pep Cardiola.

De forbereder seg nå til sin første Champions League-finale mot et annet nytt rikt lag, Chelsea, senere denne måneden.

Eriksson sa fra hjemmet sitt i Chunney, Sverige Sky Sports : “Pep Cardiola, spillere, klubb, de gjør det bedre.

Uten den investeringen de gjorde i alt, ville det ikke være mulig å ta de avgjørelsene som Manchester City har tatt i så mange, mange år nå.

“I disse dager virker det som en maskin, vinn, vinn, vinn.

“Det er fantastisk å se på. Det burde være kjempebra for fansen.”

På spørsmål fra en utlending som ser på engelsk fotball om City nå er en større klubb enn nabolandet United, avsluttet Eriksson, en barndomsfans i Liverpool, sin periode som byleder noen uker før overtakelsen av De forente arabiske emirater: Is.

“Men hvis det skjedde, ville de være like populære som United og Liverpool.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Som det mest populære laget i verden må du vinne litt mer, tror jeg. ”