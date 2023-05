Svensk rakett styrtet ved et uhell 10 km fra befolket område i Norge

En svensk klingende rakett Texas-58, skutt opp 25. april, styrtet inn i et fjell i Malsev kommune, Norge. Landingsplassen ligger 10 km fra nærmeste bebodde område. Og selv om det ikke var noen personskader eller skader på eiendom, uttrykte Norges utenriksdepartement bekymring for at Sverige ikke hadde rapportert det.

«Slaget av en slik rakett er en svært alvorlig hendelse som kan forårsake alvorlig skade», heter det i en uttalelse fra departementet. Når en slik overtredelse skjer, De ansvarlige må umiddelbart informere norske myndigheter. Kompetente norske myndigheter skal varsles gjennom passende kanaler.







Testlansering av Texus-58

Ifølge European Space Agency (ESA) ble raketten skutt opp med tre eksperimenter relatert til tidligere forskning. Kjøretøyet er i stand til å kjøre seg selv opp til 270 km høyde og å returnere til jorden ved å beskrive en lang bue.

I fallet ble eksperimenter utført inne i maskinen lidd Seks minutter med vektløshetVerdifull forskningstid. «Når rakettmotorene er slått av, faller eksperimentene i fritt fall, selv om de på dette tidspunktet fortsatt beveger seg oppover,» forklarer ESA.

De #TexasSondrakett 58 ble skutt opp fra Esrange Space Centre. @ESA Erfaringer om bord.

TEXUS-programmet gjør det mulig for forskere å utføre eksperimenter innen biologi, materialvitenskap og fysikk, og deretter implementere mikrogravitasjonseksperimenter i verdensrommet. pic.twitter.com/V2indt1pkv Airbus Space (@AirbusSpace) 25. april 2023

Når raketten går ned, utløses fallskjermene med tyngdekraften og testene faller til bakken med en hastighet på rundt 8 meter per sekund. Selskapet bemerker at det ble brukt raketter med peiling I mer enn 30 år For å studere mikrogravitasjon fra Esrange i Nord-Sverige.







I denne ukens utgave «tok» Texus-58… En litt lengre og vestlig rute enn beregnet”. Den landet i Norge etter hele 15 km flytur, ifølge det svenske romfartsselskapet.

Sverige har indikert at de er i ferd med å gjenvinne nyttelasten. Det norske UD har imidlertid nevnt dette Dette vil ikke bli gjort uten deres tillatelseIkke gitt ennå.