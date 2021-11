Sverdangrep i Norge: Overfallsmann skutt og drept

I Oslo skjøt politiet og drepte en mann som forsøkte å knivstikke forbipasserende. Sikkerhetsstyrker kalt til stedet angrep ham to ganger i bilen hans i et forsøk på å stoppe ham. Mannen angrep deretter en patruljemann og såret en politimann.

Den mistenkte var allerede dømt for psykiatrisk behandling for å ha blitt stukket med kniv for et år siden. Hans identitet er ikke frigitt. Vi kjenner ikke motivene hans. Politiet har satt til side tanken om et angrep foreløpig.

Vitnevideoer lagt ut på sosiale medier av norske medier viser at den mistenkte er bar overkropp og bevæpnet med en stor kniv, etter å ha blitt angrepet minst to ganger av en politibil.

Etter å ha blitt kastet mot en vegg, skynder mannen seg mot kjøretøyet, åpner døren og skynder seg inn.

“Da han forsøkte å stikke noen forsøkte politiet å kjøre over ham. Deretter angrep han politiet grovt med kniv (…) og åpnet ild.“, Under en oppdatert pressekonferanse sendt av det offentlige fjernsynet NRK, ifølge beretningen til operativ leder Dor Solberg.

Han ble fraktet til sykehus hvor han døde av skadene.