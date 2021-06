Sverige 1-1 Ukraina Live! Forburg, Jinchenko mål; Kampstrøm i Euro 2021, siste oppdateringer i dag

Vinneren møter vinneren av England og Tyskland, som vil holde Spania uavgjort, før de slår Slovakia og Polen etter at Sverige toppet gruppe E ubeseiret.

Ukraina nådde i mellomtiden utslagsfasen på den siste tredjeplassen, til tross for at hun tapte mot både Nederland og Østerrike.

Det vil være mange øyne på Alexander Isaac på Hampton Park, som var imponert over Jane Andersons side gjennom hele kampen og ser ut som det beste alternativet for å avgjøre et kampproblem i Glasgow.