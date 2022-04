Sverige: 26 personer ble arrestert etter en høyreekstrem protest

Torsdag protesterte demonstranter mot immigrasjonen og smågruppemøtet mot islam.Grov linje«, ledet av dansk-svensk Med Rasmus-ballen.

Søndag protesterte de igjen mot de nylig annonserte stevnene, som Mr. Palutan ga til slutt opp. I Norgoping avfyrte politiet varselskudd og skadet tre personer.

Med Rosmus Pal, som ble dømt i Danmark for rasistiske fornærmelser, er en av de nyeste».OmvisningI Sverige brøt det ut voldelige protester på veien, rettet mot områder bebodd av et stort antall muslimer for å brenne Koranen.

I Malm brente han koranen natt til lørdag, søndag til mandag, for andre gang på rad, spesielt da det brøt ut skolebrann.

Brenningen av Koranen av Rasmus Balutan har utløst protester rundt om i den arabiske verden.

Irakisk diplomati tilkalte svenske tjenestemenn og slo fast at det var en handling.»Å provosere muslimers følelser og såre det som er hellig for dem«.

Og Saudi-Arabia.»Fordømte aktivitetene til noen ekstremister i Sverige og deres provokasjoner mot muslimer«, ifølge hans offisielle byrå.