Sverige, Danmark, Norge… Tesla-arbeiderstreik sprer seg

Etter å ha forlatt Sverige 27. oktober, spredte den sosiale konflikten mellom Tesla og mekanikerne til reparasjonsverkstedene seg til Danmark og Norge. Elon Musk, den amerikanske sjefen for en elbilprodusent, har nektet å signere en tariffavtale for svenske arbeidere som vil sette en minstelønn for 130 mekanikere ved verkstedene hans i syv byer i landet. I solidaritet med dem meldte om lag femten fagforeninger seg inn i streikebevegelsen etter invitasjon fra fagforeningen IF Metall. Havnearbeidere har sluttet å losse biler, transportører har sluttet å hente kjøretøy, elektrikere har sluttet å reparere elektriske ladestasjoner, vaktmestere har sluttet å rengjøre merkets utstillingslokaler, og søppel hoper seg opp foran Tesla-sentre fordi søppeloppsamlere nekter å hente det. . Svensk Post meldte seg inn i solidaritetsstreiken, og hindret den i å utstede de skiltene som er nødvendige for å sette nye biler i omløp. I den andre enden av kjeden sluttet forhandlere å tilby merket til sine kunder og drosjer i Stockholm sluttet å kjøpe Teslaer. Det må huskes at 70 % av de ansatte i landet er fagorganisert. Ikke stoppet der, spredte «solidaritetsstreiken» seg til nabolandene. Da markedsføringen av kjøretøyene hans ble blokkert i Sverige, vurderte Musk å sende bilene sine gjennom Danmark og Norge. Men havnearbeidere fra disse tre landene har også sluttet seg til bevegelsen. Så langt har ikke millionæren overgitt seg, men han har begynt å bli frigjort av noen av partnerne sine.