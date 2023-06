Sverige: Hundrevis av anti-NATO og pro-kurdiske demonstranter i Stockholm

Hundrevis av mennesker marsjerte i Stockholm søndag med anti-NATO-slagord og flagg fra Ankaras kjæledyr Kurdistan Workers» Party (PKK), og fordømte en ny svensk antiterrorlov vedtatt under press fra Tyrkia om å slutte seg til alliansen.

«De følger kurderne i Sverige«sa Thomas Petersen, en talsmann for anti-NATO-koalisjonen, som organiserte protesten. Målet med den nye loven er å rettferdiggjøre Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.»La Sverige bli med i NATO«, la han til. Tyrkia har blokkert Sveriges inntreden i Atlanterhavsalliansen i tretten måneder, og fordømt den for sin mildhet overfor kurdiske militser det er vertskap for på sin jord. Den nye loven trådte i kraft i Sverige 1. juni «Deltakelse i en terrororganisasjon«, styrking av landets lovgivning på dette området er en av betingelsene satt av Tyrkia for å oppheve sitt veto mot å bli med i NATO, en allianse det har vært medlem av siden 1952. Demonstrasjonen ved Stockholm Center, med tittelen «Ingen NATO, ingen Erdogan-lover i Sverige!«, organisert av»Allianse mot NATO«, som spesifikt inkluderer Rojava-gruppen, en støttegruppe for kurdiske væpnede grupper i Syria.

President Erdogan, som ble gjenvalgt 28. mai ved roret i Tyrkia, ba spesifikt Sverige om å deportere dusinvis av kurdiske aktivister. Den tyrkiske regjeringen uttrykte tidligere i uken sin irritasjon over at bevegelser nær PKK organiserte demonstrasjonen.