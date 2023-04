Sverige – Norge (Internasjonale kamper i Östersund) | Landslag – Ishockey

Svenske tjenestemenn har nektet å kommentere ryktene om NHL-forsterkninger til verdensmesterskapet (nærmere bestemt Rasmus Dalin og Elias Pettersson, som ryktes å være der, men Calgary-spillerne takket nei). Den fokuserer på nåværende og midlertidig gruppe. I forsvar ble i utgangspunktet to Fruelunda-spillere, Andreas Borgmann og Christian Folin, lagt til for å erstatte Viktor Sjolm, men sistnevnte ble til slutt tapt. I angrep erstatter Jonathan Dahlen Oscar Lindberg og Philipp Bystedt og det 18 år gamle topptalentet Leo Karlsson (Orebro) debuterer på landslaget.

Laget håper å gjøre det samme med Norge, som mistet to nøkkelspillere denne andre uken i Michael Haga og Ole Einar Andersen etter å ha eliminert Danmark. Det starter bra med et flott kombinasjonstrekk for Samuel Johanssons første landskampsmål. Det var Isaac Branstroms første mål etter at veteranen Ken Andre Olympe utlignet i motsatt hjørne, nesten i åpent bur på Oscar Longs serve.

Denne fartsfylte første perioden ble etterfulgt av en svak prestasjon av svenskene. Norge introduserte også 18 år gamle Noah Steen, og denne spilleren med svært lite seniorerfaring (3 mål i 5 svenske andredivisjons sluttspillkamper med Mora) scoret sitt første mål. Fri foran mål slo han keeper Markus Hagberg. Sistnevnte måtte da blokkere flere sjanser, men Sverige hadde igjen fordelen mot spillets gang: Patrik Karlqvist kastet Ole Julian Björkvik Holm for fullt ved inngangen til sonen og ga en scoring til Anton Bengtsson på et platå. Den andre norske forsvarsspilleren, Krogdahl, ble stående alene i det fjerne bak ryggen.

Trey Kroner prøver å gjenopplive i tredje periode, men Norge fortsetter å holde stand. Han ble belønnet med 14 sekunder på slutten av spill uten keeper. Hjemmelaget klarte ikke å komme seg ut av sin sone og Tobias Flatby omsatte comebacket. Akkurat som forrige uke mot Finland, presser nordmennene et storlag på overtid. De kunne ha vunnet den selv med et strålende kontring fra Ken Andre Olimb, men de tapte det igjen, selv om de klaget på at straffe ikke ble plystret rett før det avgjørende målet. Andre Pettersson jobbet alene foran Nystroms mål, keeper Jonas Arndtsson (4-3).

Kåret til turneringens spillere: Isaac Branström for Sverige og Johannes Johannesson for Norge.

Dagen etter, med Östersund-banen to tredjedeler full, produserte Sverige en mye renere kopi. Samuel Johannessen åpnet scoringen kun 17 sekunder inn med et skjult kast fra blålinjen og holdt ballbesittelse mot et sammenfoldet, men svært kompakt Norge på egen banehalvdel. Målene er uavgjort i andre periode, Branstrom og Johannesson er fortsatt vellykkede og bekrefter sin gode uke. Jacob De La Rose scoret det fjerde målet på en innkjøring i full fart og Samuel Karqvist avsluttet 5-0.

Jacob Johansson, Timra-keeper, får en shutout i sin andre internasjonale «cap», akkurat som den første kampen for en uke siden. Han hadde ikke mye arbeid å gjøre med bare 12 skudd. Ken Andre Olymp klarte ikke å bekrefte sin imponerende prestasjon og ble tildelt prisen for kampens mann for Norge.

Kommentarer etter kamp 1 :

Sam Hallam (Sverige-trener): «Innsatsen de første 20 minuttene var bra, men andre omgang var under våre standarder. Vi er ikke gode på organisering og vi er ikke gode på gjennomføring. Det er en kamp vi vil lære mye av, og vi må bli bedre i morgen. »

Kommentarer etter kamp 2 :

Tobias Johansson (Norges trener): «Vi klarte å etablere mange ting i spillet vårt uten pucken. Vi må være tålmodige og forstå at spillere som kommer fra andre klubbsystemer vil ta tid å tilpasse seg vår spillestil. Vi jobber med det og håper å komme videre med Buck. Å tape 0-5 er selvfølgelig kjedelig, men jeg skulle gjerne sett begge kampene samlet. Jeg synes kampen vår var OK, men vi ble hardt straffet av svenskenes utrolige dyktighet. »

Samuel Johannessen (Sveriges forsvarsspiller): «Jeg synes fortsatt vi var litt uforsiktige, men det var bedre med flere mål i angrepssonen. Det er vanskelig å si om dette vil øke sjansene mine for utvelgelse, men jeg prøver alltid å fokusere på en uke av gangen. »

Spill 1

Sverige – Norge 4-3 etter ekstraomganger (2-1, 1-1, 0-1, 1-0)

Onsdag 19. april 2023 kl. 19 i Östersund Arena. 1549 besøkende.

Dommere: Richard Magnusson og Mikael Sjöqvist assistert av Rasmus Stromberg og Theodor Sørholm (SWE).

Straffer: Sverige 4′ (2′, 0′, 2′, 0′); Norge 6′ (2′, 2′, 2′, 0′).

Skudd: Sverige 22 (7, 9, 4, 2); Norge 16 (2, 6, 6, 2).

Poengutvikling:

1-0 klokken 06’35: Assistert av Johansson Silvegaard

1-1 klokken 15’47: KA Olimb assistert av Krogdahl og Øby-Olsen

2-1 klokken 16’20: Branstrom assistert av Long

2-2 på 24’57: Assist av Steen Westerheim og Holm

3-2 på 37’37: Bengtsson assistert av Garqvist

3-3 på 59’46: Flatby assistert av Wold og Borwick

4-3 på 62’17: Pietersen

Sverige

Framover:

Marcus Sorensen – Jacob De La Rose (-1) – Jonathan Tallon

Andre Pietersen (-1) – Dennis Rasmussen (-1, 2′) – Isaac Branstrom (-1)

Patrik Karqvist (+1) – Leo Karlsson (+1) – Anton Bengtsson

Dennis Everberg (+1, 2′) – Linus Johansson (+1) – Marcus Silvegaard (+1)

Oscar Long (+1)

Forsvarere:

Samuel Johansson (+3) – Anton Lindholm (+1)

Andreas Borgmann (-1) – Joel Nystrom

Olle Alsing (-1) – Oscar Engsund

Adam Ollas Madsen (-1)

Verge:

Markus Hogberg

Innbytter: Jacob Johansson (G)

Norge

Framover:

Viktor Granholm – Matthias Dredtens (C) – Christian Jakobson

Eskil Wold – Ken André Olimb (A, +1) – Thomas Olsen

Jørgen Karterud (-1) – Håvard Ostrem Salsten (-3) – Tobias Fladeby (2′)

Noah Stein (+1, 2′) – Peter Westerheim (+1) – Gustav Willmann Borvik (+1)

Mikael Øby-Olsen

Forsvarere:

Emil Martinsen Lilleberg (A, -1) – Johannes Johannesen (-1)

Mattias Nørstebø (+1) – Erlend Lesund (-1, 2′)

Max Krogdahl – Ole Julian Holm

Isaac Hansen (-1)

Verge:

Jonas Arndtson [sorti de 58’21 à 60’00]

Innbytter: Tobias Norman (G). Innbyttere: Henrik Haagland (V), Jesper Martinsson Lilleberg (H).

Spill 2

Sverige – Norge 5-0 (1-0, 3-0, 1-0)

Torsdag 20. april 2023 kl 18 i Östersund Arena. 1497 besøkende.

Dommere: Richard Magnusson og Mikael Sjöqvist assistert av Rasmus Stromberg og Theodor Sørholm (SWE).

Straffer: Sverige 4′ (2′, 0′, 2′); Norge 2′ (0′, 0′, 2′).

Skudd: Sverige 30 (8, 12, 10); Norge 11 (4, 5, 2).

Poengutvikling:

1-0 kl 00’17: Johannessen assistert av Sorensen og De La Rose

2-0 kl 22:00: Branstrom assistert av Karlsson og Borgmann

3-0 på 27’58: Johannessen assistert av Silvegaard og Borgman

4-0 på 38’45: De La Rose assistert av Sorensen og Everberg

5-0 på 49’18: Karqvist assistert av Sorensen og Dahlen (nr. Sub.).

Sverige

Framover:

Marcus Sorenson (+2) – Jacob De La Rose (+2) – Dennis Everberg (+2)

Andre Pietersen (+1) – Leo Karlsson (+1) – Isaac Branstrom (+1)

Marcus Silvegaard (+1) – Dennis Rasmussen (+1) – Anton Bengtsson (+1)

Jonathan Dalen (2′) – Linus Johansson – Oscar Lang

Patrick Garqvist

Forsvarere:

Samuel Johansson (+2) – Anton Lindholm (+2, 2′)

Andreas Borgmann (+2) – Joel Nystrom (+1)

Olle Alsing (+1) – Oscar Engsund

Adam Ollas Madsen

Verge:

Jacob Johansson

Innbytter: Marcus Hagberg (V)

Norge

Framover:

Eskil Wold (-2) – Ken Andre Olymp (A, -2) – Thomas Olsen (-2)

Mikkel Øby-Olsen (2′) – Mathias Tretenes (C) – Kristian Jakobsson

Peter Westerheim (-1) – Howard Ostrem Salston (-1) – Noah Stein (-1)

Jørgen Karterud (-1) – Gustav Willman Borvik (-1) – Tobias Fladeby (-1)

Victor Granholm

Forsvarere:

Emil Martinsen Lilleberg (A, -2) – Johannes Johannesen (-2)

Isaac Hansen (-2) – Matthias Norstepbo (-2)

Max Krogdahl – Ole Julian Holm

Jesper Martinsson Lilliberg

Verge:

Henrik Haagland

Innbytter: Tobias Norman (G). Innbyttere: Jonas Arntzen (G), Erlend Lesund (D).