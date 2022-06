Sverige / Norge (TV / Streaming) På hvilken kanal vil du se Nations League-kampen på søndag?

Sverige tar imot Norge søndag 5. juni klokken 20.45 i Friends Arena som en del av den andre dagen i Folkeforbundet. Dette er en kamp mellom to lag i gruppe 4 i League B. I denne artikkelen finner du en kort presentasjon av konkurransen på hvilken kanal konkurransen skal sendes på og hvordan du får tilgang til den.

Sverige/Norge kamp bør sees på hvilken kanal?

Sport Sverige / Norge Sendes direkte på og vil ikke være kryptert Live Team Denne søndagen 5. juni 20:45.

Presentasjon ved Sverige/Norge-møtet:

Dette er den andre dagen av denne nye utgaven av Folkeforbundet. Det var et flott møte mellom de to lagene fra gruppe 4 i League B. De to andre lagene i gruppen deres er Serbia og Slovenia.

Sverige Målene fra Emil Forsberg og Dejan Kulisevsky ga Slovenia en 2-0 seier og en god start på denne nye utgaven av Nations League. Svenskene vil gjerne bekrefte under dette møtet. Scoren i den siste kampen, Dejan Kluchevsky bekreftet sitt utmerkede tempo. Han har vært utrolig siden han kom til Tottenham sist vinter og har dratt nytte av valget hans.

Norge Earling Holland scoret et mål og gjorde 0-1 mot Serbia og startet Nations League-kampanjen bra. Med 3 seire på rad er nordmennene i utmerket bevegelse. Nyoverført til Manchester City i Premier League ønsker hurtigbowler Erling Holland å ta valget sitt videre i denne turneringen.

De to lagene møttes sist 8. september 2019 og endte uavgjort 1-1.

Mulig kombinasjon av Sverige (433): Olson – Groft, Starfelt, Nilsson, Augustinson – Forsberg, Karlstrom, Olson – Klusevsky, Isaac, Clausen.

Mulig sammensetning av Norge (4141): Nyland – Peterson, Strandberg, Ostigard, Melling – Arsnes – Thorsby, Berg, Odegord, Eliunci – Holland.