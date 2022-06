Sverige / Norge (TV / Streaming) På hvilken kanal vil du se Nations League-kampen på søndag?

Sverige tar imot Norge søndag 5. juni klokken 20.45 i Friends Arena som en del av den andre dagen i Folkeforbundet. Dette er en kamp mellom to lag i gruppe 4 i League B. I denne artikkelen finner du en kort presentasjon av konkurransen på hvilken kanal konkurransen skal sendes på og hvordan du får tilgang til den.

Sverige/Norge kamp bør sees på hvilken kanal?

Sport Sverige / Norge Sendes direkte på og vil ikke være kryptert Live Team Denne søndagen 5. juni 20:45.

Presentasjon av Sverige/Norge-turneringen:

Dette er den andre dagen av denne nye utgaven av Folkeforbundet. Det var et flott møte mellom de to lagene fra gruppe 4 i League B. De to andre lagene i gruppen deres er Serbia og Slovenia.

Sverige Målene fra Emil Forsberg og Dejan Kulisevsky ga Slovenia en 2-0 seier og en god start på denne nye utgaven av Nations League. Svenskene vil gjerne bekrefte under dette møtet. Scoren i den siste kampen, Dejan Kluchevsky bekreftet sitt utmerkede tempo. Han har vært utrolig siden han kom til Tottenham i vinter og har dratt nytte av valget hans.

Norge Earling Holland scoret et mål og gjorde 0-1 mot Serbia og startet Nations League-kampanjen bra. Med 3 seire på rad er nordmennene i utmerket bevegelse. Hurtigbowler Erling Holland, som nylig ble overført til Manchester City i Premier League, vil prøve å ta valget sitt videre i denne turneringen.

De to lagene møttes sist 8. september 2019 og endte uavgjort 1-1.

Mulig kombinasjon av Sverige (433): Olson – Groft, Starfelt, Nilsson, Augustinson – Forsberg, Karlstrom, Olson – Klusevsky, Isaac, Clausen.

Mulig sammensetning av Norge (4141): Nyland – Peterson, Strandberg, Ostigard, Melling – Arsnes – Thorsby, Berg, Odegord, Eliunci – Holland.